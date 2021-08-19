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Безос знову на троні. Засновник Amazon повернув собі звання найбагатшої людини планети

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
19 серпня, 15:45
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Бернар Арно втратив лідерство в списку найбагатших людей планети за версією Forbes
Джефф Безос знову став найбагатшим у світі
Джефф Безос знову став найбагатшим у світі / Фото: REUTERS/Sertac Kayar, REUTERS/Lindsey Wasson

Творець Amazon Джефф Безос повернув собі перше місце в рейтингу найбагатших людей світу. лідерство Безоса похитнулося на початку серпня Тоді він за день втратив 13,9 мільярда доларів, а перший рядок списку зайняв власник LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно.

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Безос отримав перше місце, незважаючи на падіння акцій Amazon на 1,3%. Справа в тому, що акції LVMH знизилися куди помітніше – на 5,2%, пише Forbes.

У рейтингу Forbes змінився лідер

Forbes оцінив статок засновника Amazon в 177 млрд доларів. Друге місце займає "батько" Tesla і SpaceX Ілон Маск (151 млрд доларів), Арно опустився на третю сходинку (150 млрд доларів).

інша оцінка

Згідно з рейтингом мільярдерів Bloomberg, Безос так і не зміг повернутися на лідируючу позицію. За даними цього видання, п'ятірка богайтешіх людей світу за станом на 19 серпня виглядає так:

  1. Ілон Маск зі статком у 188 млрд доларів.
  2. Джефф Безос – 187 млрд доларів.
  3. Бернар Арно – 168 млрд доларів.
  4. Білл Гейтс – 149 млрд доларів.
  5. Марк Цукерберг – 132 млрд доларів.
Bloomberg не вважає Безоса найбагатшим

Нагадаємо, в кінці липня 57-річний Безос злітав в космос. Суборбітальних "туристична" ракета New Shepard злетіла на одному воднево-кисневому двигуні на заході штату Техас. Політ тривав трохи менше 10 хвилин, ракета винесла капсулу з екіпажем на висоту близько 106 кілометрів.

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При цьому більше 100 тис. людина підписали петиції, автори яких закликали не пускати засновника Amazon Джеффа Безоса назад на Землю після його польоту в космос.

Раніше Forbes опублікував рейтинг найбагатших олімпійців.

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