Безос втратив статус найбагатшої людини в світі – хто посів його місце

Фінансовий стан засновника Amazon скоротився на 13,9 мільярда доларів за підсумками торгів 30 липня в зв'язку з обвалом акцій компанії

Безос більше не очолює рейтинг Forbes. Колаж "Сьогодні" / Фото: LVMH, Blue Origin

Статус найбагатшої людини в світі за версією Forbes в цей раз дістався власнику LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернару Арно. Творець Amazon Джефф Безос, який очолював торішній список, виявився на другому місці.

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Про це повідомляє сайт Forbes Real-Time. За цими даними, Безос втратив 13,9 мільярда доларів за підсумками торгів 30 липня. Отже, фінансовий стан засновника Amazon скоротився до 192,4 мільярда доларів.

Аналітики Forbes пов'язали це з обвалом акцій Amazon. Як відомо, з 30 липня вони втратили 7,5% на тлі публікації звітності ритейлера: темпи зростання виручки сповільнилися в порівнянні з другим кварталом 2020 року. В цілому за липень втратили близько 3%. Якщо подивитися на сумарну динаміку з початку року, то Amazon знаходиться в аутсайдерах вже не перший місяць.

Що стосується Арно, який посів перше місце, він також втратив за той день 2,9 мільярда доларів. Незважаючи на це, власник LVMH все ж випередив Безоса на 0,5 мільярда доларів. За підсумками торгів його статки оцінювалися в 192,9 мільярда доларів. В день публікації матеріалу, 2 серпня, Арно належить 194,7 мільярда доларів.

У трійці лідерів опинився і засновник Tesla Ілон Маск. Його статки оцінили в 179,4 мільярда доларів.

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Співзасновник Microsoft Білл Гейтс (131,6 млрд дол.) І засновник Facebook Марк Цукерберг (128,2 млрд дол.) Потрапили до першої п'ятірки рейтингу на 4 і 5 місце відповідно.

Безос залишається першим, але не в Forbes

Засновник Amazon не потрапив на перше місце в одному рейтингу, зате утримав позиції в іншому. Аналітики, які склали список мільярдерів Bloomberg, статус найбагатшої людини планети знову віддали Безосу. У першій п'ятірці – все ті ж імена, тільки позиції відрізняються.

Рейтинг Bloomberg:

Джефф Безос – 193 мільярди доларів. Ілон Маск – 188 мільярдів доларів. Бернар Арно – 173 мільярди доларів. Білл Гейтс – 152 мільйони доларів. Марк Цукерберг – 133 мільярди доларів.

Нагадаємо, в липні Forbes опублікував рейтинг найбагатших олімпійців. Форвард збірної США з баскетболу Кевін Дюрант заздалегідь став найбільш високооплачуваним учасником Олімпійських ігор в Токіо, які почалися 23 липня і закінчаться 8 серпня.

В "Сьогодні" повідомляли, в травні діти засновника російської соцмережі "ВКонтакте" і популярного месенджера Telegram Павла Дурова вперше увійшли до рейтингу найбагатших спадкоємців Forbes. 10-річний син і 11-річна дочка потенційно є спадкоємцями 8,6 мільярда доларів кожен.