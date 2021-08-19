Цены на нефть рухнули на трехмесячное "дно"

Стоимость нефти эталонных марок продолжает снижаться на фоне торгов

Цены на нефть падают. Коллаж: "Сегодня"

Мировые цены на нефть марки Brent достигли рекордно низких показателей впервые с 24 мая, упав в цене до 66,08 за боррель.

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Как пишет Trading Economics, цены упали на фоне укрепления доллара и в связи с активным распространением нового штамма коронавируса.

Данные: Investing.com

Цены на Brent на лондонской бирже подешевели на 1,33% – до 67,32 долларов за баррель, а котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 1,08 (1,65%) – до 64,38 долларов за баррель.

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Из-за падения стоимости нефти дешевеют и российские нефтегазовые компании:

акции "Роснефти" подешевели на 2,0%;

"ЛУКОЙЛа" – на 2,13%;

"Газпрома" – на 1,56%.

Напомним, Украина в июне 2021 года на фоне проблем с белорусскими нефтепродуктами впервые осуществила поставку алжирской нефти сорта Saharan Blend для Кременчугского НПЗ. По Украине алжирская нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса – Кременчуг".

Сайт "Сегодня" ранее разобрался, сможет ли Украина соскочить с "топливной иглы" и из страны-импортера топлива превратиться если не в его экспортера, то хотя бы обеспечить свои внутренние потребности.