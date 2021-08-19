Ожидания Кремля не оправдались: "Северный поток – 2" не достроят до Дня Независимости Украины

Ошибочная информация о запуске газопровода спровоцировала рост цен на газ в Европе

"Северный поток - 2" до 23 августа достроить не смогут. Коллаж: "Сегодня"

Российский газопровод "Северный поток – 2", который строится в обход Украины с 2018 года, не успеет завершить трубоукладку до 23 августа, как ранее говорили в Кремле.

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В компании расценили такие заявления как "спекуляции", передает ТАСС.

"Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода", – заявили в пресс-службе "Северного потока – 2".

Как ожидает исполнительный директор "Северного потока – 2" Маттиас Варниг, работы по строительству могут завершить и до конца августа.

"Северный поток – 2" не оправдал ожиданий Лаврова

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российский газопровод "Северный поток – 2" достроят 23 августа, накануне Дня Независимости Украины.

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Тогда было указано только, что Россия будет поставлять газ в Германию, Нидерланды и Северную Италию.

Цены на газ в Европе упали из-за фейка

Из-за ложных заявлений о якобы начале получения газа из газопровода "Северный поток – 2", в Европе вечером 18 августа цены снизились примерно на 10%, пишет "Интерфакс".

Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт обрушился с 570 долларов до 515 долларов за тысячу кубометров. Однако чуть позже цена восстановилась до примерно 550 долларов.

Что сейчас с "Северным потоком – 2":

Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 99%.

Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода.

В РФ заявляют, что до завершения второй нитки нужно достроить 70 км.

Напомним, чтобы ускорить сертификацию газопровода в ЕС, "Газпром" провоцирует рост цен на газ в Европе. Российская компания отказывается бронировать мощности для дополнительного транзита через Украину. В результате в ЕС формируется дефицит голубого топлива.

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Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":