Запрет рекламы лекарств в Украине – Зеленский уже подписал указ

Временная мера, полагают в СНБО, защитит украинцев от последствий самолечения

Владимир Зеленский поддержал запрет на рекламу лекарств. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay, Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский поддержал запрет рекламы лекарственных препаратов. Глава государства подписал указ, благодаря которому вступает в силу соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).

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Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Предполагается, что мораторий защитит украинцев от самолечения и минимизирует вредное воздействие самолечения на здоровье.

В чем суть

Предположительно ограничения начнут действовать только с 1 января 2024 года. До установленной даты Кабинет министров должен запретить рекламу лекарств в СМИ (включая радио и телевидение). Подписанное президентом решение СНБО дает правительству такое право.

Что нельзя будет рекламировать:

лекарственные средства;

медпрепараты;

методы профилактики и диагностики;

методы лечения и реабилитации.

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Помимо этого, особое внимание будет приковано к продаже лекарств по рецептам. Правительство будет следить за тем, чтобы врачи не назначали украинцам большое количество медпрепаратов или лечебных процедур.

Запрет продажи лекарств детям

В начале августа Зеленский подписал изменения к ст. 21 закона "О лекарственных средствах", где появился запрет на продажи медпрепаратов юным украинцам. Теперь аптекам и розничным сетям запрещено продавать лекарства детям, которым нет еще 14 лет.

Соответствующий законопроект №5122 парламент одобрил 15 июля. Согласно документу, продать лекарство подросткам имеют право лишь при условии предъявления ими документа, который подтверждает, что юный покупатель уже старше "запретного" возраста.

Такие ограничения связаны с увеличением случаев суицида детей при помощи лекарств. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, а сейчас они понимают, что делают".

Что еще

В СНБО также настаивают на поддержании правительством законопроекта №5547. В документе речь идет о пищевых и диетических добавках. Законопроект призван проконтролировать обращение и продажу таких препаратов. Это позволит защитить население от "неблагоприятных последствий недобросовестного распространения биологически активных добавок".

Чем опасно самолечение

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Врачи советуют не лечить самостоятельно даже обычную простуду. Заболевая, украинцы предпочитают обращаться за советами не в больницы, а к друзьям и знакомым. По словам врачей, даже наименее вредные препараты могут спровоцировать осложнения, если их применять бесконтрольно.

К серьезным последствиям может привести комбинирование лекарств. Для того, чтобы применять несколько препаратов одновременно, человек должен понимать принципы их совместимости и осознавать, какие опасные химические реакции могут возникнуть в организме.

Не менее рискованно принимать устаревшие лекарства, так как болезнь приспосабливается к однообразному самолечению. В итоге, человек отравляет свой организм.

Кроме того, лекарства способны вызывать зависимость. Даже сосудосуживающие капли для носа могут быть небезопасными, так как сосуды быстро к ним привыкают и требуют все больше. А, к примеру, бесконтрольное употребление таблеток от головной боли может спровоцировать дополнительную болезнь.

Особенно опасно употребление антибиотиков

Как писали в "Сегодня", продажи антибактериальных препаратов выросли в три раза за первый год пандемии. Такую "жажду" аптечные провизоры объясняют чрезмерным доверием украинцев к советам тех, кто уже переболел, а не тех, кто лечит, то есть к врачам.

"Самостоятельно выписывать антибиотики – то же самое, что пытаться зажечь спичку во время дождя. Тратите много времени, энергии, но все бесполезно, спичка не горит. А вы только намокнете под дождем. Так же и с самолечением – результата нет, потратите много средств и к тому же подорвете свое здоровье. Антибиотики принимают только после анализа крови и только под наблюдением врача, если анализ подтвердит бактериальную инфекцию", – говорит врач-терапевт высшей категории Марьяна Селюк.

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Медики отмечают, что при лечении COVID-19 категорически нельзя принимать никаких антибиотиков, даже несмотря на то, что в некоторых случаях при осложнении болезни может присоединиться бактериальная инфекция. Но если мы на опережение будем давать антибиотики, то состояние заболевшего человека ухудшится еще больше и он может попасть в реанимацию. Кроме того, от злоупотребления антибиотиками изрядно страдают печень, сердце, желудок и другие органы.

Что сейчас

Реклама лекарств в украинском медиапространстве регулируется профильным законом. Согласно документу, в соответствующих публикациях и роликах могут появляться рецептурные лекарства, одобренных Минздравом. Также рекламировать можно отпускаемые без рецепта и не запрещенные медицинским регулятором препараты.

Несколько лет назад, в 2018 году, в Минздраве предложили запретить рекламу целительства и нетрадиционной медицины. А в рекламе предлагалось показывать врачей и известных людей.

Напомним, в конце июня Еврокомиссия объявила о создании портфеля из первых пяти потенциальных препаратов для лечения COVID-19. В скором времени лекарства могут быть доступны для лечения пациентов во всех странах Евросоюза.

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