Цены на нефть побили рекорд трехгодичной давности. Сколько стоит баррель

Стоимость растет на фоне рекомендации комитета ОПЕК+ по дальнейшему наращиванию добычи нефти

Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила 81 доллар за баррель / Фото: Коллаж: Сегодня

Цена на нефть североморской марки Brent 4 октября поднялась выше 81 доллара за баррель.

Согласно данным Лондонской биржи ICE, цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила 81 доллар за баррель впервые с октября 2018 года.

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А цена ноябрьского фьючерса на нефть американской марки WTI 4 октября поднялась выше 77 долларов за баррель. Таким образом она достигла максимального значения почти за семь лет.

Отметим, что цены растут на фоне рекомендации комитета ОПЕК+ по дальнейшему наращиванию добычи нефти. На сегодняшнем заседании мониторингового комитета ОПЕК+ рекомендовали странам, которые входят в альянс, придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тысяч баррелей ежемесячно.

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Что будет с ценами на нефть?

Экс-президент ассоциации операторов нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук считает, что биржа – это прежде всего финансово-спекулятивный инструмент.

"То, что мы видим, это котировки фьючерсов, а к нефтепродуктам это дойдет не раньше, чем через 45 суток. То есть нефтяные котировки могут служить маркером рыночных тенденций", – отмечает эксперт.

По мнению Леонида Косянчука, в течение года цена на нефть и нефтепродукты будут зависеть от успешной или неуспешной борьбы с пандемией коронавируса. Поэтому точно спрогнозировать, какими будут цены на нефть до конца года – невозможно, так спрос может возрасти или уменьшиться в любой момент.

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