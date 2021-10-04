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В Украине повысили предельные цены на бензин: сколько будем платить за топливо

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
4 октября, 14:39
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Стоимость бензина стала выше на 33 копейки, а дизельное топливо подорожало на 64 копейки
Украинцам поднимут цены на бензин
Украинцам поднимут цены на бензин / Фото: Коллаж: Сегодня

Минэкономики обнародовало новую стоимость бензина и дизтоплива, от которой АЗС в начале октября смогут устанавливать свою наценку.

Как говорится на сайте Минэкономики, стоимость бензина стала выше на 33 копейки, а дизельное топливо подорожало на 64 копейки.

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Таким образом расчетная цена бензина достигла 26,50 грн за литр, а дизельного топлива – 23,23 грн за литр. Стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,50 гривен за литр, дизельного топлива – 30,23 гривен за литр.

Средняя стоимость бензина и дизтоплива была определена на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины".

Что такое предельные цены на бензин

В мае этого года на время карантина правительство решило ввести урегулирование цен на не премиальные бензин и ДТ. Такое решение было принято чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

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Предельная цена включает в себя среднюю стоимость топлива и наценку, размер которой ограничен для дизтоплива не выше 7 грн за литр, а для бензина – не выше 5 грн за литр.

К слову, в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.

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