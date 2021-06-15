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Замена белорусскому бензину? Украина впервые получила нефть из Алжира

15 июня 2021 18:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Укртранснафта" поставляет уже шесть сортов нефти. Черное золото будут перерабатывать на украинском заводе

В Украину прибыла нефть из Алжира

В Украину прибыла нефть из Алжира / Фото: Сегодня, Укртатнафта

Украина в июне 2021 года на фоне проблем с белорусскими нефтепродуктами впервые осуществила поставку алжирской нефти сорта Saharan Blend для Кременчугского НПЗ. По Украине алжирская нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса – Кременчуг".

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Об этом сообщила пресс-служба оператора нефтетранспортной системы Украины, государственной компании "Укртранснафта".

"После проверки качественных показателей сырья компания начала его прием в нефтетранспортные системы для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода", – сказано в сообщении.

Теперь, кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки шести сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI и Saharan Blend.

Напомним, сейчас Украина импортирует 80% автомобильного топлива. Поэтому на фоне угрозы дефицита белорусского топлива, экспорт которого составляет почти половину нашего рынка нефтепродуктов, вновь стал актуальным вопрос его замены.

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Одним из источников собственного топлива может стать переработка алжирской нефти. Алжир входит в список лидеров мировой нефтегазодобывающей отрасли. Эта страна занимает седьмое место среди ведущих экспортеров газа и семнадцатое среди экспортеров нефти. Государство является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Форума стран-экспортеров газа.

Сайт "Сегодня" ранее разобрался, сможет ли Украина соскочить с "топливной иглы" и из страны-импортера топлива превратиться если не в его экспортера, то хотя бы обеспечить свои внутренние потребности.

Тем временем бензин в Украине дорожает:

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