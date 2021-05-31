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Поставки белорусского 95-го бензина в Украину упадут в пять раз – СМИ

31 мая, 16:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Вместо прежних 55 тысяч тонн ходового бензина Украина в июне получит всего 10 тысяч

В июне-2021 Белорусская нефтяная компаниясократит поставки бензина А-95 в Украину с прежних 55 до 10 тыс. тонн.

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Об этом со ссылкой на источник в белорусской нефтяной отрасли сообщил enkorr.

По словам собеседников издания, решение было принято после резонанса, который получила новость о намерении БНК обнулить поставки этой марки горючего в июне.

"В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс. т", – сообщил собеседник.

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Напомним, в пятницу, 28 мая, enkorr со ссылкой на держателей терм-контрактов на поставку бензина от БНК сообщил, что компания не подтверждает поставки 95-го бензина для украинских контрагентов на июнь. Эту информацию подтвердили и в государственной "Укргаздобыче".

К вечеру Белорусская нефтяная компания заявила, что не выдавала никаких запретов на поставку бензинов. Однако заместитель гендиректора компании "БНК-Украина" Сергей Мельников предположил, что объем поставок может снизиться в связи с плановым ремонтом Мозырьского НПЗ.

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