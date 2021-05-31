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Поставки білоруського 95-го бензину до України впадуть у п'ять разів – ЗМІ

31 травня, 16:49

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Замість колишніх 55 тисяч тонн ходового бензину Україна в червні отримає всього 10 тисяч

У червні-2021 Білоруська нафтова компанія скоротить поставки бензину А-95 до України з колишніх 55 до 10 тис. тонн.

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Про це з посиланням на джерело в білоруській нафтовій галузі повідомив enkorr.

За словами співрозмовників видання, рішення було прийнято після резонансу, який отримала новина про намір БНК обнулити поставки цієї марки пального в червні.

"У п'ятницю питання знову було винесено на обговорення, сьогодні вже є рішення, буде близько 10 тис. т", – повідомив співрозмовник.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 28 травня, enkorr з посиланням на власників терм-контрактів на поставку бензину від БНК повідомив, що компанія не підтверджує поставки 95-го бензину для українських контрагентів на червень. Цю інформацію підтвердили і в державній "Укргазвидобуванні".

Надвечір Білоруська нафтова компанія заявила, що не видавала жодних заборон на поставку бензинів. Однак заступник гендиректора компанії "БНК-Україна" Сергій Мельников припустив, що обсяг поставок може знизитися у зв'язку з плановим ремонтом Мозирського НПЗ.

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