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Запрета на поставку нет, но есть нюанс: будет ли Украина с белорусским бензином

28 мая, 20:24

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

С 1 июня Мозырский НПЗ уходит на плановый ремонт, говорят в Белорусской нефтяной компании

Белорусская нефтяная компания (БНК) не намерена прекращать поставки бензина А-95 в Украину, но может сократить объемы из-за ремонта нефтеперерабатывающего завода в Мозыре.

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Об этом в комментарии LB.ua заявил заместитель генерального директора "БНК-Украина" Сергей Мельников.

"Никакого запрета нет. Мы по контрактам номинировали объемы до 5 числа месяца поставок. Номинация будет, но он будет, возможно, в уменьшенном объеме. Это связано с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, который начнется с 1 июня. По другим продуктам никаких запретов нет и никакой политической подоплеки тоже нет", – сказал Мельников.

Сроки ремонта он не уточнил, но, по информации издания, работы могут продолжаться две недели.

В тренде
Запрета на поставку нет, но есть нюанс: будет ли Украина с белорусским бензином

Любопытно, что последние три дня, включая 28 мая, БНП предлагала клиентам для реализации базовое моторное масло, дорожный битум, 80-й бензин-растворитель и неэтилированный бензин АИ-92. При этом поставка была возможна в страны Балтии, Молдову и Румынию, Польшу и Чехию, а также страны ЕАЭС, однако из этого перечня выпала Украина.

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Напомним, Беларусь фактически объявила Украине торговую войну, когда ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Под ограничения попали украинские кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Украинский Кабмин уже проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси.

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