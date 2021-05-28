Запрета на поставку нет, но есть нюанс: будет ли Украина с белорусским бензином

С 1 июня Мозырский НПЗ уходит на плановый ремонт, говорят в Белорусской нефтяной компании

Белорусская нефтяная компания (БНК) не намерена прекращать поставки бензина А-95 в Украину, но может сократить объемы из-за ремонта нефтеперерабатывающего завода в Мозыре.

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Об этом в комментарии LB.ua заявил заместитель генерального директора "БНК-Украина" Сергей Мельников.

"Никакого запрета нет. Мы по контрактам номинировали объемы до 5 числа месяца поставок. Номинация будет, но он будет, возможно, в уменьшенном объеме. Это связано с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, который начнется с 1 июня. По другим продуктам никаких запретов нет и никакой политической подоплеки тоже нет", – сказал Мельников.

Сроки ремонта он не уточнил, но, по информации издания, работы могут продолжаться две недели.

Любопытно, что последние три дня, включая 28 мая, БНП предлагала клиентам для реализации базовое моторное масло, дорожный битум, 80-й бензин-растворитель и неэтилированный бензин АИ-92. При этом поставка была возможна в страны Балтии, Молдову и Румынию, Польшу и Чехию, а также страны ЕАЭС, однако из этого перечня выпала Украина.

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Напомним, Беларусь фактически объявила Украине торговую войну, когда ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Под ограничения попали украинские кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Украинский Кабмин уже проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси.