Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Рынок топлива: почему горючее дешевеет, но так медленно

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель
31 августа, 06:02
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперты прогнозируют, что цены опять остановятся и опасаются нового подорожания
/ Фото: Сегодня

Цены на бензин и дизтопливо к концу августа пошли вниз, причем заметно: некоторые трейдеры снизили их больше, чем на гривню. Главная причина – новые рекомендованные (а по сути директивные) предельные цены на нефтепродукты, которые Минэкономики обнародовало 26 августа.

Реклама

Похоже, что прекратился рост цен на автогаз, они, напомним, не регулируются.

О том, что будет с ценами на горючее на этой неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Читайте также: Рынок топлива: цены на бензин и дизель пошли вниз, на сколько еще может подешеветь горючее

Что изменилось за неделю

Новые "прайсы" от Минэкономики, которые будут действовать до 4 сентября, оказались ниже предыдущих больше чем на гривню для бензинов и больше чем на 50 коп. для дизтоплива. Теперь максимальная розничная цена на "обычный" бензин не должна превышать 30,53 грн/л (-1,14 грн/л), на "обычный" дизель – 28,11 грн/л (-0,53 грн/л).

Реклама

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Цены на премиум-топливо и автогаз не регулируются.

Но средние цены на вечер 30 августа снизились вдвое меньше, чем рекомендовало Минэкономики. Средняя по Украине стоимость бензинов упала на 44 и 51 коп./л, дизель подешевел на 28 коп./л.

Как разъяснили эксперты, цены по максимуму были снижены у крупных брендов премиум-сегмента (WOG, OKKO, SOCAR, Shell, Параллель), а операторы среднего и нижнего ценового сегмента, где прайсы пониже, и цены уменьшили не так значительно.

По регионам цены менялись намного заметнее и разнообразнее, чем по сетям АЗС. Больше всего подешевело топливо в Луганской области, где оно самое дорогое: бензин А-92 – на 93 коп./л, А-95 – на 1,01 грн/л., ДТ – на 66 коп./л. Меньше всего снизились в Сумской области, где топливо самое дешевое: бензины на – 11 и 13 коп./л, ДТ – на 6 коп./л.

В большинстве областей бензины подешевели на 40-60 коп./л, ДТ – на 20-30 коп./л.

Средняя цена на автогаз почти не изменилась: плюс 2 коп./л за 6 дней. Но по отдельным регионам цены повысились: самый заметный рост в Киеве – на 28 коп./л (до 17,49 грн/л) и в Днепропетровской области – на 11 коп./л. В 10-ти областях газ подорожал на 1-6 коп./л, цены сохранились в 13-ти областях.

Реклама

Самые высокие цены, как и ранее, в двух регионах: Луганской области и Киеве. А-92 и автогаз дороже всего на Луганщине: А-92 здесь стоит 29,84 грн/л, газ – 17,83 грн/л. А дизель и А-95 – в столице: соответственно 29,43 и 31,61 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и в Сумской области: А-92 – 28,19 грн/л, А-95 – 29,16 грн/л, на ДТ и автогаз – в Николаевской области: 27,46 грн/л и 17,25 грн/л.

Разброс цен уменьшился по бензину А-92, увеличился по А-95 и ДТ и не изменился по автогазу. По А-92 разброс составляет 5,9% (1,65 грн/л), было 9,1%, по А-95 – 8,4% (2,45 грн/л), было 7,9%, по дизелю – 7,2% (1,97 грн/л), было 6,6%, по автогазу – 3,4% (0,58 грн/л).

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 28,86 грн/л

Реклама

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 29,69 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 27,92 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 17,48 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Главной причиной снижения цен на бензин и ДТ Сергей Куюн и Геннадий Рябцев назвали публикацию новых рекомендованных цен.

"Заметнее всего горючее подешевело в сетях премиум-сегменте, где цены близки к рекомендованным Кабмином, остальные трейдеры, у которых цены и так ниже рекомендованных, строили свою ценовую политику исходя из того, чтобы снизить их по минимуму, но не потерять при этом клиентов", – говорит Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн добавил, что, например, сеть-дискаунтер "Авантаж" снизила цену на все виды топлива на 50 коп./л: бензин А-92 подешевел до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л, ДТ — до 26,35 грн/л.

"Автопорт" опустил цену только на бензины на 1-1,1 грн/л: А-92 подешевел до 29,98 грн/л, А-95 — до 30,53 грн/л; бензины и ДТ подешевели на 1-1,10 грн/л. Такие сети как "БРСМ-Нафта", "Овис", Mango и др. снизили цены на топливо в пределах 0,1-1 грн/л.

Артем Куюн сообщил, что в Украине с 20 по 27 августа оптовая цена на автогаз незначительно выросла, составив 29 840 грн/т, что почти не отразилось на рознице.

Также эксперт разъяснил, почему автогаз так подорожал за последнее время.

"Первая причина — цены на нефть, – анализирует Артем Куюн. – В июле-августе цены впервые с 2018 года превысили 70 долл./баррель и потянули за собой все производные нефти, в том числе и LPG. Второй причиной стало повышение глобального спроса на газ со стороны нефтехимических производств.

Третья причина – структура потребления газа в мире в корне отличается от украинской. Главные сферы применения сжиженного газа — домохозяйства (отопление и приготовление пищи) и нефтехимия, на них приходится более 70% спроса. В локдаун газа жгли намного больше – для обогрева домов. Четвертая причина – в разгар автомобильного сезона потребление газа выросло не только в Украине, но и в Польше, на Балканах, в России. Вывод: окончание эпохи дешевого газа неизбежно".

Что может измениться за неделю

Прогнозы всех трех экспертов совпадают: в ближайшую неделю цены бензин, дизтопливо и автогаз останутся стабильными.

Но не все так радужно. Геннадий Рябцев и Сергей Куюн отметили, что начинают действовать два однонаправленных фактора, которые в середине сентября могут развернуть тренд и толкнуть цены на топливо вверх. Это нефть, которая снова дорожает – сейчас цена около 72 долл./баррель (+5 долл. за неделю) и начавшаяся девальвация гривни (+28 коп. к доллару или 1% за неделю).

"Опять все дорожает, нефть снова 72 доллара за баррель. Думаю, если не по итогам этой декады, то следующей это точно скажется на ценах. По факту можем получить к середине сентября пик начала августа (30,24 грн за литр А-95 – Авт.) – резюмировал Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев не исключает, что если доллар на этой неделе резко подорожает (30 копеек и более), то сети нижнего ценового сегмента могут поднять цены на 15-20 коп./л.

По словам Артема Куюна, оснований для падения цен на газ по-прежнему нет, но и для ощутимого роста цен причин не наблюдается.

"Неделя будет стабильной", – уточнил эксперт.

И то хорошо, ведь, с учетом поправки на увеличенный расход, цена автогаза уже составляет около 75% цены бензина А-92.

Автогаз из-за его дороговизны стали активно бодяжить, разбавляя "грязным" нефтяным газом и продавать дешевле. Чем опасен некачественный газ для двигателя автомобиля, смотрите в сюжете.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять