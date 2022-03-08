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Цены на газ резко взлетели – сколько сейчас стоит голубое топливо

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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8 марта, 11:17
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Цена на газ нацелена на обновление исторического рекорда
Цена на газ нацелена снова обновить рекорд
Цена на газ нацелена снова обновить рекорд / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время открытия торгов на бирже во вторник, 8 марта, цена на газ в Европе превысила отметку в 3200 долл. за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Да, в первые минуты после открытия торгов стоимость фьючерсов по индексу TTF была на уровне 2870 долларов, но почти сразу выросла до 3309 долларов. Накануне расчетная цена была 2560 долларов. При этом стоимость голубого топлива в понедельник, 7 марта, в пике достигала 3900 долларов за тысячу кубометров.

Что было раньше?

Цены на газ колеблются от больших к меньшим значениям уже много месяцев. Буквально в прошлом году весной стоимость голубого топлива была на уровне 250-300 долл. за тыс. куб. На конец августа, по данным портала "Слово и дело", этот показатель достиг почти 600 долл. за тыс. куб. В октябре 2021 года цена на газ пересекла отметку в 1000 долл, а в декабре – в 2000 долл.

Впоследствии цены на голубое топливо утихомирились, оставаясь стабильно высокими, однако, после признания президентом России Владимиром Путиным самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и начала полномасштабной войны агрессора на территории Украины стоимость газа обновила исторический рекорд, превысив 3350 долларов за 1000 кубометров.

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Что с ценами на нефть?

По данным биржы Yahoo. Finance, по состоянию на 8 марта 11:03 по Киеву, цена на нефть была 126,73 долл. за баррель. Вчера, 7 марта, цены на нефть достигли максимального уровня с 2008 года и выросли до 140 долларов за баррель.

Такое подорожание черного золота обусловлено сообщениями о возможном введении США запрета на его импорт из России.

Готов ли Запад к эмбарго?

США уже изучают влияние эмбарго на американских потребителей и глобальном рынке. Эксперты говорят, что основные деньги, которые Кремль может потратить на войну, приходят в Россию именно от продажи нефти. Поэтому этот финансовый поток и попытаются перекрыть.

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"В январе налог на добычу полезных ископаемых принес в российский бюджет 717 млрд рублей, порядка 8 млрд долларов по актуальному на тот момент курсу. Понятное дело, что стоимость нефти растет на фоне возможных ограничений со стороны США и ЕС, которые сейчас пытаются просчитать возможный негативный эффект и для национальных экономик", – объясняет "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Возможные санкции будут направлены именно на сокращение возможности экспорта сырья в прежних объемах.

Мы также писали, какая страна готова полностью отказаться от российского газа, и рассказывали, как покупатели бойкотируют российскую нефть.

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