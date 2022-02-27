Никаких контрактов с РФ! Германия переходит на поставки газа из США

На российскую экономику давят со всех сторон из-за полномасштабной войны против Украины

Германия высказала принципиальную позицию относительно РФ / Фото: Getty Images, REUTERS

Германия хочет отказаться от поставок российского газа после открытого нападения Путина на Украину.

Об этом заявил канцлер ФРГ во время выступления в Бундестаге.

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По словам Олафа Шольца, Германия перейдет на поставки голубого топлива из США и для этого будет построено два дополнительных терминала LNG для приема сжиженного газа.

Отмечается, что сделают это не прямо сейчас, но принципиальная позиция уже разработана.

"LNG-терминалы должны быть расширены как можно скорее", – заявил Шольц и добавил, что РФ взвинтила цены на газ и угрожает безопасности всего континента.

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Поэтому Россия не может считаться нормальным партнером, и новых контрактов с ней не будет.

Заморозка активов "Газпрома"

После начала российского нападения на Украину Германия объявила о заморозке российских активов в ФРГ, в том числе и компании "Газпром".

По информации Der Spiegel, "Газпром" является одним из крупнейших инвесторов в стране и владеет акциями немецких операторов газовых сетей через дочернюю компанию в Берлине.

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"Сегодня" также писали, что стоимость газа и нефти достигла рекордных показателей, и рассказывали, какие санкции ввели США против российских банков.