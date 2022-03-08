Ціни на газ різко злетіли – скільки нині вартує блакитне паливо

Ціна на газ націлена оновити історичний рекорд

Ціна на газ націлена знову оновити рекорд / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час відкриття торгів на біржі у вівторок, 8 березня, ціна на газ у Європі перевищила позначку 3200 дол. за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Так, у перші хвилини після відкриття торгів вартість ф'ючерсів за індексом TTF була на рівні 2870 доларів, але майже одразу зросла до 3309 доларів. Напередодні розрахункова ціна була 2560 доларів. При цьому вартість блакитного палива в понеділок, 7 березня, у піку сягала 3900 доларів за тисячу кубометрів.

Що було раніше?

Ціни на газ коливаються від більших до менших значень вже багато місяців. Буквально минулого року весною вартість блакитного палива була на рівні 250-300 дол. за тис. куб. На кінець серпня, за даними порталу "Слово і діло" цей показник сягнув майже 600 дол. за тис. куб. У жовтні 2021 року ціна на газ перетнула позначку в 1000 дол, а у грудні – в 2000 дол.

Згодом ціни на блакитне паливо втихомирилися, залишаючись стабільно високими, проте після визнання президентом Росії Володимиром Путіним самопроголошених республік ДНР і ЛНР та початку повномасштабної війни агресора на території України вартість газу оновила історичний рекорд, перевищивши 3350 доларів за 1000 кубометрів.

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Що з цінами на нафту?

За даними біржі Yahoo. Finance, станом на 8 березня 11:03 за київським часом, ціна на нафту була 126,73 дол. за барель. Натомість лише вчора, 7 березня, ціни на нафту досягли максимального рівня з 2008 року і зросли до 140 доларів за барель.

Таке подорожчання чорного золота обумовлено повідомленнями про можливе запровадження США заборони на його імпорт із Росії.

Чи готовий Захід до ембарго?

США вже вивчають вплив ембарго на американських споживачів та глобальний ринок. Експерти кажуть, що основні гроші, які Кремль може витратити на війну, приходять до Росії саме від продажу нафти. Тому цей фінансовий потік спробують перекрити.

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"У січні податок на видобуток корисних копалин приніс до російського бюджету 717 млрд рублів, близько 8 млрд доларів за актуальним на той момент курсом. Зрозуміло, що вартість нафти зростає на тлі можливих обмежень з боку США та ЄС, які нині намагаються прорахувати можливий негативний ефект і для національних економік", – пояснює "Сьогодні" аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Можливі санкції будуть направлені саме на скорочення можливості експортувати сировину в колишніх обсягах.

Ми також писали, яка країна готова повністю відмовитися від російського газу, і розповідали, як покупці бойкотують російську нафту.