Жодних контрактів з РФ! Німеччина переходить на постачання газу із США

Німеччина хоче відмовитись від постачання російського газу після відкритого нападу Путіна на Україну.
Про це заявив канцлер ФРН під час виступу в Бундестазі.
За словами Олафа Шольца, Німеччина перейде на постачання блакитного палива зі США, і для цього буде побудовано два додаткові термінали LNG для приймання зрідженого газу.
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Зазначається, що зроблять це не зараз, але принципова позиція вже розроблена.
"LNG-термінали мають бути розширені якнайшвидше", – заявив Шольц і додав, що РФ підняла ціни на газ і загрожує безпеці всього континенту.
Тому Росія не може вважатися нормальним партнером, і нових контрактів з нею не буде.
Заморожування активів "Газпрому"
Після початку російського нападу на Україну Німеччина оголосила про заморожування російських активів у ФРН, серед інших і компанії "Газпром".
За інформацією Der Spiegel, "Газпром" є одним з найбільших інвесторів у країні та володіє акціями німецьких операторів газових мереж через дочірню компанію в Берліні.
"Сьогодні" також писали, що вартість газу та нафти досягла рекордних показників, і розповідали, які санкції запровадили США проти російських банків.