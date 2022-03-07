Ціни на газ побили історичний рекорд. Як РФ заробляє на європейцях

Розповідаємо, що відбувається на біржі з цінами на газ та скільки може заробити країна-агресор

Скільки за рік зможе отримати Російська Федерація / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Біржові ціни на природний газ у Європі побили новий історичний рекорд та перевищили 3350 доларів за 1000 кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Зростання з початку торгів склало 55,27%, а ще у п'ятницю, 4 березня, блакитне паливо коштувало 2236 доларів за 1000 кубометрів.

За даними незалежного аналітичного центру Bruegel, Росія отримує 660 млн. євро на день або приблизно 720 млн. доларів за нинішніх цін на газ.

За рік агресор може отримати близько 250 млрд доларів. Варто зауважити, що транзит через Україну продовжується і під час військових дій.

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Ціни на нафту

7 березня ціни на нафту досягли максимального рівня з 2008 року і зросли до 140 доларів за барель.

Таке подорожчання чорного золота обумовлено повідомленнями про можливе запровадження США заборони на його імпорт із Росії.

Про можливість повної відмови від російського газу заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю каналу NBC.

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За його словами, США активно обговорюють із ЄС можливість повного енергетичного ембарго на нафту.

"Сьогодні" також писали, яка країна готова повністю відмовитися від російського газу, і розповідали, як покупці бойкотують російську нафту.