Ціни на нафту досягли максимуму з 2008 року – скільки коштує чорне золото

Розповідаємо, до якої межі можуть зрости ціни на нафту на тлі війни РФ проти України

До якого рівня можуть зрости ціни на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на нафту 7 березня зросли до максимального рівня з 2008 року та досягли 139 доларів за барель.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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Зазначається, що вартість нафти зросла на тлі новин про можливе запровадження США заборони на її імпорт із Росії.

Держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю каналу NBC заявив, що США разом із Європою активно обговорюють питання повної відмови від імпорту нафти з РФ.

За даними джерел американського агентства Bloomberg, США можуть піти на запровадження енергетичного ембарго і без участі ЄС, проте рішення ще не схвалено.

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На думку аналітиків JPMorgan Chase&Co, нафта еталонної марки Brent до кінця року може подорожчати до 185 доларів за барель, якщо перебої з постачанням із РФ зберігатимуться.

Бойкот російської нафти

4 березня різниця між російським сортом нафти Urals та еталонною маркою Brent (спред) наближається до 25 дол. за барель.

Це означає, що найбільші споживачі російської нафти самостійно піддають її санкціям. Тобто на Urals зараз мало покупців і доводиться робити величезні знижки, щоб хоч якось підняти попит.

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"Сьогодні" також писали, яка країна готова повністю відмовитися від російського газу, і розповідали, що відбувається з цінами на блакитне пальне.