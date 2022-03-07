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Цены на нефть достигли максимума с 2008 года – сколько стоит черное золото

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 марта, 10:02
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Рассказываем, до какого предела могут вырасти цены на нефть на фоне войны РФ против Украины
До какого уровня могут вырасти цены на нефть
До какого уровня могут вырасти цены на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на нефть 7 марта выросли до максимального уровня с 2008 года и достигли 139 долларов за баррель.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что стоимость нефти выросла на фоне новостей о возможном введении США запрета на ее импорт из России.

Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу NBC заявил, что США совместно с Европой активно обсуждают вопрос полного отказа от импорта нефти из РФ.

По данным источников американского агентства Bloomberg, США могут пойти на введение энергетического эмбарго и без участия ЕС, однако решение еще не одобрено.

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По мнению аналитиков JPMorgan Chase&Co, нефть эталонной марки Brent к концу года может подорожать до 185 долларов за баррель, если перебои с поставками из РФ будут сохраняться.

Бойкот российской нефти

4 марта разница между российским сортом нефти Urals и эталонной маркой Brent (спред) приближается к 25 долл. за баррель.

Это означает, что крупнейшие потребители российской нефти самостоятельно подвергают ее санкциям. То есть на Urals сейчас мало покупателей и приходится делать огромные скидки, чтобы хоть как то поднять спрос.

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"Сегодня" также писали, какая страна готова полностью отказаться от российского газа и рассказывали, что происходит с ценами на голубое топливо.

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