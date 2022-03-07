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Цены на газ побили исторический рекорд. Как РФ зарабатывает на европейцах

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 марта, 11:37
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Рассказываем, что происходит на бирже с ценами на газ и сколько может заработать страна-агрессор
Сколько за год сможет получить Российская Федерация
Сколько за год сможет получить Российская Федерация / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Биржевые цены на природный газ в Европе побили новый исторический рекорд и превысили 3350 долларов за 1000 кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Рост с начала торгов составил 55,27%, а еще в пятницу, 4 марта, голубое топливо стоило 2236 долларов за 1000 кубометров.

По данным независимого аналитического центра Bruegel, Россия получает 660 млн евро в день или примерно 720 млн долларов при нынешних ценах на газ.

За год агрессор может получить около 250 млрд долларов. Стоит заметить, что транзит через Украину продолжается и во время военных действий.

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Цены на нефть

7 марта цены на нефть достигли максимального уровня с 2008 года и выросли до 140 долларов за баррель.

Такое подорожание черного золота обусловлено сообщениями о возможном введении США запрета на его импорт из России.

О возможности полного отказа от российского газа заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу NBC.

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По его словам, США активно обсуждают с ЕС возможность полного энергетического эмбарго на нефть.

"Сегодня" также писали, какая страна готова полностью отказаться от российского газа, и рассказывали, как покупатели бойкотируют российскую нефть.

газцена на газ
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