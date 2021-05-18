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Бюджет получит 20 миллиардов: на Банковой решили серьезно прижать нелегальные АЗС

18 мая, 22:40

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Честно работающие компании проигрывают конкуренцию менее добросовестным поставщикам топлива

Юлия Свириденко провела совещание с операторами рынка

Юлия Свириденко провела совещание с операторами рынка / Фото: president.gov.ua

В Офисе президента прошла встреча с основными операторами рынка нефтепродуктов Украины, на которой снова говорилосьо борьбе с нелегалами, из-за которых бюджет теряет 20 млрд грн в год.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Замруководителя ОПУ Свириденко рассказала, что президент и Кабмин готовы рассмотреть предложения, необходимые для того, чтобы избавить Украину от нелегальных продавцов нефтепродуктов.

"Белые" продавцы объяснили, что рост цен на заправках вызван:

  • подорожанием сырья на мировых рынках;
  • нелегальным рынком нефтепродуктов внутри страны;
  • системным уклонением от уплаты налогов нефтепереработчиками.

Поэтому компании, работающие на рынке прозрачно, проигрывают конкуренцию за потребителя менее добросовестным поставщикам топлива. Представители операторов отметили, что поддерживают установление честных и прозрачных условий для работы бизнеса.

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А Юлия Свириденко подчеркнула, что приоритетом власти в ближайшее время будет работа по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, из-за которого бюджет недополучает до 20 млрд грн.

Напомним, 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень наценки на дизтопливо (7 грн/литр) и бензин (5 грн/литр). Такой шаг был предпринят с целью предотвращения необоснованного роста цен на горючее в розничных сетях.

Также сообщалось, что внештатный советник руководителя ОПУ Тимофей Милованов считает, что решение Кабмина о госрегулировании цен на горючее позволит восстановить и усилить конкуренцию на рынке АЗС.

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