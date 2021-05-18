Бюджет отримає 20 мільярдів: на Банковій вирішили серйозно притиснути нелегальні АЗС

Юлія Свириденко провела нараду з операторами ринку / Фото: president.gov.ua
В Офісі президента пройшла зустріч з основними операторами ринку нафтопродуктів України, на якій знову йшлося про боротьбу з нелегалами, через яких бюджет втрачає 20 млрд грн на рік.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Заступник керівника ОПУ Свириденко розповіла, що президент і Кабмін готові розглянути пропозиції, необхідні для того, щоб позбавити Україну нелегальних продавців нафтопродуктів.
"Білі" продавці пояснили, що зростання цін на заправках викликане:
- подорожчанням сировини на світових ринках;
- нелегальним ринком нафтопродуктів всередині країни;
- системним ухиленням від сплати податків нафтопереробниками.
Тому компанії, котрі працюють на ринку прозоро, програють конкуренцію за споживача менш сумлінним постачальникам палива. Представники операторів зазначили, що підтримують встановлення чесних і прозорих умов для роботи бізнесу.
А Юлія Свириденко підкреслила, що пріоритетом влади найближчим часом буде робота по боротьбі з нелегальним ринком нафтопродуктів, через який бюджет недоотримує до 20 млрд грн.
Нагадаємо, 14 травня Кабмін прийняв постанову, якою вводиться граничний рівень націнки на дизпаливо (7 грн/літр) і бензин (5 грн/літр). Такий крок було зроблено для запобігання необґрунтованому зростанню цін на пальне в роздрібних мережах.
Також повідомлялося, що позаштатний радник керівника ОПУ Тимофій Милованов вважає, що рішення Кабміну про держрегулювання цін на пальне дозволить відновити і посилити конкуренцію на ринку АЗС.