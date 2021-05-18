Бюджет отримає 20 мільярдів: на Банковій вирішили серйозно притиснути нелегальні АЗС

Юлія Свириденко провела нараду з операторами ринку / Фото: president.gov.ua

В Офісі президента пройшла зустріч з основними операторами ринку нафтопродуктів України, на якій знову йшлося про боротьбу з нелегалами, через яких бюджет втрачає 20 млрд грн на рік.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Заступник керівника ОПУ Свириденко розповіла, що президент і Кабмін готові розглянути пропозиції, необхідні для того, щоб позбавити Україну нелегальних продавців нафтопродуктів.

"Білі" продавці пояснили, що зростання цін на заправках викликане:

подорожчанням сировини на світових ринках;

нелегальним ринком нафтопродуктів всередині країни;

системним ухиленням від сплати податків нафтопереробниками.

Тому компанії, котрі працюють на ринку прозоро, програють конкуренцію за споживача менш сумлінним постачальникам палива. Представники операторів зазначили, що підтримують встановлення чесних і прозорих умов для роботи бізнесу.

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А Юлія Свириденко підкреслила, що пріоритетом влади найближчим часом буде робота по боротьбі з нелегальним ринком нафтопродуктів, через який бюджет недоотримує до 20 млрд грн.

Нагадаємо, 14 травня Кабмін прийняв постанову, якою вводиться граничний рівень націнки на дизпаливо (7 грн/літр) і бензин (5 грн/літр). Такий крок було зроблено для запобігання необґрунтованому зростанню цін на пальне в роздрібних мережах.

Також повідомлялося, що позаштатний радник керівника ОПУ Тимофій Милованов вважає, що рішення Кабміну про держрегулювання цін на пальне дозволить відновити і посилити конкуренцію на ринку АЗС.