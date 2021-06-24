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Был замминистра и нардепом, а теперь пришел в "Нафтогаз". Что известно об Алексее Рябчине

24 июня 2021 19:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Рябчин возглавлял подкомитет по энергоэффективности комитета ТЭК Верховной Рады Украины VIII созыва

Алексей Рябчин будет работать в "Нафтогазе". Коллаж: "Сегодня"

Алексей Рябчин будет работать в "Нафтогазе". Коллаж: "Сегодня"

У главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко появился новый советник. продолжаются кадровые перестановки. Алексей Рябчин стал советником председателя правления компании по вопросам развития низкоуглеродистых бизнесов и зеленого курса ЕС.

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Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины".

Как сообщается, Алексей Рябчин будет помогать с реализацией корпоративной стратегии Группы Нафтогаз, которая предусматривает, что будущее компании будет на трех бизнес-платформах:

  • газовый бизнес;
  • поставки конечным потребителям;
  • низкоуглеродистые бизнесы.

"Он будет работать над налаживанием постоянной взаимодействия по вопросам развития низкоуглеродистых бизнесов и EU Green Deal с органами государственной власти, международными организациями, представителями органов государственной власти США и стран-членов ЕС, аналитическими центрами и средствами массовой информации", - отметили в компании.

Алексей Рябчин. Фото: "Нафтогаз Украины".
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Алексей Рябчин. Фото: "Нафтогаз Украины".

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Кто такой Алексей Рябчин

Алексей Рябчин получил образование в Донецком национальном университете и Сасекский университете (Великобритания). Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Он работал советником вице-премьера по евроинтеграции и министра защиты окружающей среды, заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, возглавлял подкомитет по энергоэффективности комитета ТЭК Верховной Рады Украины VIII созыва.

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Алексей Рябчин был переговорщиком от Украины на климатическом саммите ООН, работал в частном бизнесе и участвовал в реализации ряда международных инициатив по низкоуглеродистому развитию, преподавал в отечественных и зарубежных университетах.

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Ранее сообщалось, что в "Нафтогаз" назначили экс-нардепа Светлану Залищук.

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