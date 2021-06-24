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Був заступником міністра і нардепом, а тепер прийшов в "Нафтогаз". Що відомо про Олексія Рябчина

24 червня 2021 19:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Рябчин очолював підкомітет з енергоефективності комітету ПЕК Верховної Ради України VIII скликання

Олексій Рябчин буде працювати в "Нафтогазі". Колаж: "Сьогодні"

Олексій Рябчин буде працювати в "Нафтогазі". Колаж: "Сьогодні"

У глави "Нафтогазу України" Юрія Вітренка з'явився новий радник. тривають кадрові перестановки. Олексій Рябчин став радником голови правління компанії з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів і зеленого курсу ЄС.

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Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу України".

Як повідомляється, Олексій Рябчин допомагатиме з реалізацією корпоративної стратегії Групи Нафтогаз, яка передбачає, що майбутнє компанії буде на трьох бізнес-платформах :

  • газовий бізнес;
  • поставки кінцевим споживачам;
  • низьковуглецеві бізнеси.

"Він працюватиме над налагодженням сталої взаємодії з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів та EU Green Deal з органами державної влади, міжнародними організаціями, представниками органів державної влади США та країн-членів ЄС, аналітичними центрами та засобами масової інформації", – відзначили в компанії.

Олексій Рябчин. Фото: "Нафтогаз України"
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Олексій Рябчин. Фото: "Нафтогаз України"

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Хто такий Олексій Рябчин

Олексій Рябчин здобув освіту в Донецькому національному університеті та Сасекський університеті (Велика Британія). Має вчений ступінь кандидата економічних наук.

Він працював радником віце-прем'єра з євроінтеграції і міністра захисту навколишнього середовища, заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, очолював підкомітет з енергоефективності комітету ПЕК Верховної Ради України VIII скликання.

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Олексій Рябчин був переговірником від України на кліматичному саміті ООН, працював в приватному бізнесі і брав участь в реалізації ряду міжнародних ініціатив по низьковуглецевої розвитку, викладав у вітчизняних і зарубіжних університетах.

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Раніше повідомлялося, що в "Нафтогаз" призначили екс-нардепа Світлану Заліщук.

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