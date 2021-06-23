Перешел из "Укрнафты" в "Нафтогаз". Кто такой Маврикий Калугин и чем он будет заниматься

У Калугина – американское гражданство, а в нефтегазовой сфере он проработал уже 20 лет

Маврикий Калугин начал работать в "Нафтогазе" / Фото: Сегодня, nefterynok.info

В "Нафтогазе Украины" продолжились кадровые перестановки. После смены главы компании и усиления команды противостояния "Северному потоку – 2" к компании присоединился Маврикий Калугин. Он стал советником главы "Нафтогаза" по вопросам добычи энергоресурсов.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Маврикий Калугин / "Нафтогаз"

Кто такой Маврикий Калугин

Калугин 20 лет проработал в нефтегазовой отрасли. Его специализация – управление добывающими и сервисными компаниями, разработка новых месторождений и оптимизация производства. Образование господин Калугин получил в университете Айдахо, он является гражданином США.

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Последние пять лет он работал советником главы набсовета в "Укрнафте". На этой позиции Калугин также занимался вопросом стабилизации добычи углеводородов.

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Калугин начал карьеру в нефтегазовой области в компании Arco Oil&Gas в Анкоридже (Аляска), далее работал в BP, в 2006-2008 гг. – в "ТНК-ВР" (Россия). В 2010-2013 гг. возглавлял индийскую нефетесервисную компанию Cairn India, в 2013-2014 гг. – руководил российским офисом сервисной компании Petrofac, в 2014-2015 гг. – возглавлял офис той же компании в Румынии.

Напомним, ранее из "Нафтогаза" ушла советница экс-главы компании Андрея Коболева, которая помогла отсудить у "Газпрома" почти 3 млрд долларов.

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