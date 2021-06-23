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Перейшов з "Укрнафти" у "Нафтогаз". Хто такий Маврикій Калугін і чим він буде займатися

23 червня 2021 15:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У Калугіна – американське громадянство, а в нафтогазовій сфері він пропрацював уже 20 років

Маврикій Калугін почав працювати в "Нафтогазі"

Маврикій Калугін почав працювати в "Нафтогазі" / Фото: Сьогодні, nefterynok.info

В "Нафтогазі України" продовжилися кадрові перестановки. Після зміни глави компанії і посилення команди протистояння "Північному потоку – 2" до компанії приєднався Маврикій Калугін. Він став радником голови "Нафтогазу" з питань видобутку енергоресурсів.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Маврикій Калугін / "Нафтогаз"

Хто такий Маврикій Калугін

Калугін 20 років пропрацював в нафтогазовій галузі. Його спеціалізація – управління видобувними і сервісними компаніями, розробка нових родовищ і оптимізація виробництва. Освіта пан Калугін отримав в університеті Айдахо, він є громадянином США.

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Протягом останніх п'яти років він працював радником голови наглядової ради в "Укрнафті". На цій позиції Калугін також займався питанням стабілізації видобутку вуглеводнів.

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Калугін почав кар'єру в нафтогазовій галузі в компанії Arco Oil & Gas в Анкориджі (Аляска), далі працював в BP, в 2006-2008 рр. – в "ТНК-ВР" (Росія). У 2010-2013 рр. очолював індійську нефетесервісную компанію Cairn India, в 2013-2014 рр. – керував російським офісом сервісної компанії Petrofac, в 2014-2015 рр. – очолював офіс тієї ж компанії в Румунії.

Нагадаємо, раніше з "Нафтогазу" пішла радниця ексголови компанії Андрія Коболєва, яка допомогла відсудити у "Газпрому" майже 3 млрд доларів.

Про що ще говорять в Україні та світі 23 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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