В "Нафтогаз" назначили экс-нардепа Светлану Залищук: чем она будет заниматься

Одной из главных функций новой помощницы Витренко будет борьба против России и "Северного потока"

Светлана Залищук. Фото: facebook.com/svitlana.zalishchuk

Пока НАК "Нафтогаз Украина" усиливает команду для противостояния "Северному потоку – 2", у главы компании Юрия Витренко появился новый советник – экс-нардеп Светлана Залищук.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Она будет координировать взаимодействие группы компаний "Нафтогаза" с международными партнерами, в частности с должностными лицами стран G7, и выполнять представительскую функцию высокого уровня. Одним из ее приоритетов будет противодействие Северному потока – 2".

"За предыдущие несколько лет команда "Нафтогаза" добилась почти невозможного – значительной отсрочки достройки "Северного потока – 2". Однако к победе еще далеко и бой Украины против российской геополитической трубы не завершен. Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки "Северного потока – 2". Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими пока я вижу приоритеты своей работы", – прокомментировала Светлана Залищук свое назначение.

Кто такая Светлана Залищук

Реклама

Залищук окончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Имеет серьезный опыт работы в сфере международных отношений:

работала внешнеполитическим советником премьер-министра Украины и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции;

была народным депутатом Украины VIII созыва и возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета ВРУ по иностранным делам;

была членом украинской делегаций в ПАСЕ и Парламентском комитете Ассоциации Украина – Европейский Союз.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях из "Нафтогаза" ушла советница Коболева, которая помогла отсудить у "Газпрома" почти 3 млрд долл.