В наблюдательный совет "Нафтогаза" вольют свежую кровь с Банковой

Кабинет министров распоряжением № 529-р выбрал заместителя руководителя Офиса президента по экономическим вопросам Юлию Свириденко членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба энергетического гиганта.

Свириденко избрана в качестве представителя государства до принятия правительством новых кадровых решений, но не более чем на один год.

Напомним, Свириденко занимает должность заместителя руководителя Офиса президента, куда она пришла 22 декабря 2020 года на смену Юлии Ковалив. Ранее работала в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на должностях заместителя министра и первого заместителя министра, исполняла обязанности главы Черниговской областной государственной администрации.

Также напомним, "Нафтогаз" усиливает команду для противостояния "Северному потоку – 2", у главы компании Юрия Витренко появилась новая советница – экс-нардеп Светлана Залищук.

Реклама

Она будет координировать взаимодействие группы компаний "Нафтогаза" с международными партнерами, в том числе должностными лицами стран G7, и выполнять представительскую функцию высокого уровня. Одним из ее приоритетов будет противодействие "Северному потоку – 2".