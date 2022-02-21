Более полутора млн пенсий! Сколько Украине стоит паника вокруг вторжения России

Украина безвозвратно потеряла не один миллиард гривен

Сколько Украина теряет денег на фоне новостей о рисках вторжения России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Риски вторжения России приносят Украине 2-3 млрд долл. финансовых потерь в месяц.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в интервью для РБК-Украина.

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Именно эту сумму он назвал безвозвратными потерями для государства. Это, в частности, и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, утраты в сфере туризма, сокращение авиаперевозок.

"Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок около 1,5-2 миллиарда долларов. Мы считаем, что подушки в 4-5 млрд долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать государственные программы, которые мы запланировали", — сказал Ростислав Шурма.

В целом заместитель руководителя Офиса президента отметил, что 2-3 млрд — это убытки, которые мы несем ежемесячно, а 4-5 млрд долл. — это подушка, "чтобы у нас было все нормально с привлечением ресурсов для развития".

"Вы же видите объективно, какой инвестор будет принимать решение что-то строить в такой ситуации? Разумеется, все ставят проекты на паузу. Не отменяют, но откладывают решения. И внешние кредитные рынки временно закрыты", – сказал Ростислав Шурма.

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По его словам, если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии, как сейчас, то болевой порог поднимется и через два месяца таких потерь уже не будет.

Как паника убивает экономику

По словам финансового аналитика Алексея Лупоносова, одним из признаков того, что начинается что-то серьезное, является вывоз банковскими сетями банкоматов и терминалов, но пока такого не наблюдается.

Однако украинцев не успокаивает этот факт, и они в панике бегут в обменники за долларами и забирают депозиты из банков.

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Такие действия просто убивают нашу экономику, которая и так страдает, и создают искусственный дефицит в валюте. Потом никому не нужные доллары вернутся в обменники, но те, кто покупал их по заоблачной цене – сильно потеряют.

Раньше мы писали, как биржевая паника искусственно поднимает курс доллара, и рассказывали, что один из крупнейших инвестиционных банков JP Morgan решил не менять свои планы в связи с военной угрозой со стороны РФ и включил государственные облигации Украины в индекс GBI-EM Global Diversified.