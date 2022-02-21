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Більше півтора млн пенсій! Скільки Україні вартує паніка навколо вторгнення Росії

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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21 лютого, 10:31
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Україна безповоротно втратила не один мільярд гривень
Скільки Україна втрачає грошей на фоні новин про ризики вторгнення Росії
Скільки Україна втрачає грошей на фоні новин про ризики вторгнення Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ризики вторгнення Росії приносять Україні 2-3 млрд дол. фінансових втрат на місяць.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в інтервʼю для РБК-Україна.

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Саме цю суму він назвав безповоротними втратами для держави. Це, зокрема, і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати у туристичній сфері, скорочення авіаперевезень.

"Є ще спекулятивний тиск на фінансові ринки, який блокує запозичення, тисне на курс. Це окрема сума. Спекулятивний тиск на валютний ринок близько 1,5-2 мільярди доларів. Ми вважаємо, що подушки в 4-5 млрд доларів має бути достатньо, щоб продовжувати державні програми, які ми запланували", — сказав Ростислав Шурма.

Загалом, заступник керівника Офісу президента зазначив, що 2-3 млрд — це втрати збиток, який ми несемо щомісяця, а 4-5 млрд дол. — це подушка, "щоб у нас було все нормально із залученням ресурсів під розвиток".

"Ви ж бачите об'єктивно, який інвестор буде приймати рішення щось будувати у такій ситуації? Зрозуміло, всі ставлять проекти на паузу. Не скасовують, але відкладають рішення. І зовнішні кредитні ринки тимчасово закриті", — сказав Ростислав Шурма.

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За його словами, якщо ситуація стабілізується інформаційно хоча б у такому стані як зараз, то больовий поріг підніметься і через два місяці таких втрат вже не буде.

Як паніка вбиває економіку

За словами фінансового аналітика Олексія Лупоносова, однією з ознак того, що починається щось серйозне, є вивезення банківськими мережами банкоматів і терміналів, але поки що такого не спостерігається.

Проте українців не заспокоює цей факт, і вони в паніці біжать в обмінники за доларами й забирають із банків депозити.

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Такі дії просто вбивають нашу економіку, яка й так страждає, і створюють штучний дефіцит на валюту. Потім нікому не потрібні долари повернуться в обмінники, але ті, хто купував їх за захмарною ціною – сильно втратять.

Раніше ми писали, як біржова паніка штучно піднімає курс долара, та розповідали, що один із найбільших інвестиційних банків JP Morgan вирішив не змінювати свої плани у зв'язку з військовою загрозою з боку РФ та включив державні облігації України до індексу GBI-EM Global Diversified

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