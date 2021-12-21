Более 22 млн в день: на что украинцы тратят "тысячу Зеленского"

Денис Шмыгаль рассказал, на что украинцы тратят свою тысячу за вакцинацию от коронавируса

Украинцы уже потратили более 130 млн. гривен / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

В президентской программе "єПідтримка" зарегистрировались уже 4 миллиона вакцинированных двумя дозами украинцев, а те, кто уже получил 1000 грн, потратили 134 млн грн.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль в эфире одного из телеканалов.

Реклама

По словам Шмыгаля, чаще всего украинцы тратили "ковидную" тысячу на книги, билеты в кинотеатры и путешествия по железной дороге.

Премьер-министр напомнил, что это уже вторая программа помощи бизнесу в этом году, а выплаты первыми начал делать Monobank, уже с 16 декабря.

Как потратить тысячу Зеленского?

Все вакцинированные двумя дозами украинцы могут получить от государства 1000 грн на виртуальную карту, которую нужно оформить в одном из банков-партнеров.

Реклама

В самой программе "єПідтримка" нужно зарегистрироваться через онлайн-портал "Дія", однако потратить свой бонус, как вздумается, нельзя.

"Тысячей Зеленского" можно оплатить:

книги;

билеты в театр, на концерт, в кинотеатр или в музей;

билеты на любой вид транспорта в пределах Украины;

абонемент в спортзал;

лица старше 60 лет смогут купить лекарство, однако только с 1 января.

Однако некоторые изобретательны украинцы научились обходить ограничения, и смогли купить на "ковидную" тысячу даже алкоголь.

Реклама

"Сегодня" также создали подробную инструкцию, как получить выплаты.