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Понад 22 млн на день: на що українці витрачають "тисячу Зеленського"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
21 грудня, 09:57
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Денис Шмигаль розповів, на що українці витрачають свою тисячу за вакцинацію від коронавірусу
Українці вже витратили понад 130 млн гривень
Українці вже витратили понад 130 млн гривень / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

У президентській програмі "єПідтримка" зареєструвались вже 4 мільйони вакцинованих двома дозами українців, а ті, хто вже отримав 1000 грн, витратили 134 млн грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у ефірі одного з телеканалів.

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За словами Шмигаля, найбільше українці витрачали "ковідну" тисячу на книжки, квитки до кінотеатрів та подорожі залізницею.

Прем’єр нагадав, що це вже друга програма допомоги бізнесу цього року, а виплати першими почав робити Monobank вже з 16 грудня.

Як витратити "тисячу Зеленського"?

Усі вакциновані двома дозами українці можуть отримати від держави 1000 грн на віртуальну картку, яку потрібно оформити у одному з банків-партнерів.

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У самій програмі "єПідтримка" потрібно зареєструватись через онлайн-портал "Дія", однак витратити свій бонус, як заманеться, не можна.

"Тисячею Зеленського" можна оплатити:

  • книжки;
  • квитки в театр, на концерт, у кінотеатр чи в музей;
  • квитки на будь-який вид транспорту в межах україни;
  • абонемент в спортзал;
  • особи старше 60 років зможуть купити ліки, однак лише з 1 січня.

Однак деякі винахідливі українці навчились обходити обмеження, та змогли купувати на "ковідну" тисячу навіть алкоголь.

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"Сьогодні" також створили детальну інструкцію, як отримати виплати.

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