Понад 22 млн на день: на що українці витрачають "тисячу Зеленського"

У президентській програмі "єПідтримка" зареєструвались вже 4 мільйони вакцинованих двома дозами українців, а ті, хто вже отримав 1000 грн, витратили 134 млн грн.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у ефірі одного з телеканалів.
За словами Шмигаля, найбільше українці витрачали "ковідну" тисячу на книжки, квитки до кінотеатрів та подорожі залізницею.
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Прем’єр нагадав, що це вже друга програма допомоги бізнесу цього року, а виплати першими почав робити Monobank вже з 16 грудня.
Як витратити "тисячу Зеленського"?
Усі вакциновані двома дозами українці можуть отримати від держави 1000 грн на віртуальну картку, яку потрібно оформити у одному з банків-партнерів.
У самій програмі "єПідтримка" потрібно зареєструватись через онлайн-портал "Дія", однак витратити свій бонус, як заманеться, не можна.
"Тисячею Зеленського" можна оплатити:
- книжки;
- квитки в театр, на концерт, у кінотеатр чи в музей;
- квитки на будь-який вид транспорту в межах україни;
- абонемент в спортзал;
- особи старше 60 років зможуть купити ліки, однак лише з 1 січня.
Однак деякі винахідливі українці навчились обходити обмеження, та змогли купувати на "ковідну" тисячу навіть алкоголь.
"Сьогодні" також створили детальну інструкцію, як отримати виплати.