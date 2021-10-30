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Более 200 тысяч украинцев лишили субсидии: в чем причина

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
30 октября, 06:00
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По состоянию на конец октября, почти 2,6 млн домохозяйств оформили субсидии
В Украине уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг получателями субсидий составляет около 98%
В Украине уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг получателями субсидий составляет около 98% / Фото: Коллаж: Сегодня

Около 200 тысяч украинских домохозяйств не получили субсидии – они не прошли проверку, но не потеряли права на пособие на коммуналку.

Об этом рассказал замминистра социальной политики Виталий Музыченко, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

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"Около 200 тысяч домохозяйств из 2,5 миллиона, которые проверялись в этом году, не прошли верификацию. Но это не означает, что они потеряли право на субсидию, ведь ситуация может меняться. Например, может уменьшиться сумма сбережений на депозитном счете или неработающий ранее человек трудоустроился", – заявил Музыченко.

Украинцам, в основном, отказывали в назначении субсидий из-за наличия депозитов свыше 100 тыс. грн, двух-трех и более жилых помещений в собственности или наличия трудоспособных членов семей, годами нигде не работающих и не состоящих на учете в центре занятости.

По словам Музыченко, в Украине уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг получателями субсидий составляет почти 98%, тогда как в целом по стране данный показатель в отдельные периоды может составлять 87-88%.

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Он напомнил, что украинцы могут получить субсидию даже тогда, когда существуют задолженность за услуги ЖКХ и просроченный долг больше двух месяцев. Тогда необходимо заключить договор о реструктуризации.

Отметим, что по состоянию на конец октября, около 2,6 млн домохозяйств оформлены субсидии.

Какие документы необходимы для оформления субсидии?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

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Гражданин предоставляет:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;
  • справки о доходах (при необходимости);
  • копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
  • договор найма (аренды) жилья (при наличии).

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022-й предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные сервисы.

Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства сделает проще проверки субсидиантов.

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