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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Більше 200 тисяч українців позбавили субсидії: у чому причина

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
30 жовтня, 06:00
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Станом на кінець жовтня, майже 2,6 млн домогосподарств оформили субсидії
В Україні рівень оплати житлово-комунальних послуг одержувачами субсидій складає майже 98%
В Україні рівень оплати житлово-комунальних послуг одержувачами субсидій складає майже 98% / Фото: Колаж: Сьогодні

Близько 200 тисяч українських домогосподарств не отримали субсидії – вони не пройшли перевірку, але не втратили права на допомогу на комуналку.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, передає пресслужба відомства у Facebook.

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"Близько 200 тисяч домогосподарств із 2,5 мільйона, які перевірялися цього року, не пройшли верифікацію. Але це не означає, що вони втратили право на субсидію, адже ситуація може змінюватися. Наприклад, може зменшитися сума заощаджень на депозитному рахунку або ж непрацююча раніше людина працевлаштувалась", – заявив Музиченко.

Українцям, в основному, відмовляли у призначенні субсидій через наявність депозитів понад 100 тис. грн, два-три та більше житлових приміщень у власності, або наявність працездатних членів сімей, які роками ніде не працюють і не перебувають на обліку у центрі зайнятості.

За словами Музиченка, в Україні рівень оплати житлово-комунальних послуг одержувачами субсидій складає майже 98%, тоді як в цілому країною цей показник в окремі періоди може становити 87-88%.

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Він нагадав, що українці можуть отримати субсидію навіть тоді, коли є заборгованість за послуги ЖКГ та просрочений борг більше, ніж два місяці. Тоді треба укласти договір про реструктуризацію

Зазначимо, що станом на кінець жовтня майже 2,6 млн домогосподарств оформлено субсидії.

Які документи потрібні для оформлення субсидії?

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

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Громадянин надає:

  • заяву про призначення і надання житлової субсидії;
  • декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
  • довідки про доходи (при необхідності);
  • копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);
  • договір найму (оренди) житла (при наявності).

Раніше ми повідомляли, що в проекті держбюджету на 2022-й передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, вже восени 2021-го може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простіше перевірки субсідіантів.

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