Биткоин упал, а Ethereum, Litecoin и NEO – выросли: курс криптовалют 2 мая

В воскресенье, 2 мая, курс самой популярной криптовалюты – биткоина – упал. Если сравнивать с предыдущим днем, курс стал ниже на 1,5% (-864,25 доллара), и за монету теперь предлагают 56 788,2 доллара.

Реклама

За последние сутки изменилась цена и других криптовалют:

Ethereum – 2926,5 доллара (+52,28);

Litecoin – 270,71 доллара (+0,35);

NEO – 103,65 доллара (+7,21).

Как рассказал сайту "Сегодня" главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анджей Ковальчук, информационный приоритет для крипторынка – реакция на заявления президента США Джо Байдена о повышении налогов на богатство и неготовности ФРС США менять монетарную политику.

Напомним, еще недавно биткоин пробивал вверх отметку в 64 000 долларов. Такой рост был связан с выходом крупнейшей криптовалютной биржи США Coinbase на IPO.

Также недавно старший аналитик Hamilton Алекс Шустер объяснял сайту "Сегодня", почему биткоин – это не способ сбережения средств.