Русский
$ 27,75
33,64
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Біткоїн упав, а Ethereum, Litecoin і NEO – зросли: курс криптовалют 2 травня

2 травня, 17:35

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ринок криптовалют залишається нестабільним, вперше курс Ethereum наближається до 3000 доларів

У неділю, 2 травня, курс найпопулярнішої криптовалюти – біткоіна – впав. Якщо порівнювати з попереднім днем, курс став нижче на 1,5% (-864,25 долара), і за монету тепер пропонують 56 788,2 долара.

Реклама

Також за останню добу змінилася ціна й інших криптовалют:

  • Ethereum – 2926,5 долара (+52,28);
  • Litecoin – 270,71 долара (+0,35);
  • NEO – 103,65 долара (+7,21).

Як розповів сайту "Сьогодні" головний стратег з криптовалюти компанії TomiEx Анджей Ковальчук, інформаційний пріоритет для крипторинку – реакція на заяви президента США Джо Байдена про підвищення податків на багатство і неготовність ФРС США міняти монетарну політику.

В тренді
Кожен п’ятий літр бензину в Україні – фальшивка: чим "бодяга" загрожує машині

Нагадаємо, ще недавно біткоїн пробивав угору позначку в 64 000 доларів. Таке зростання було пов'язане з виходом найбільшої криптовалютної біржі США Coinbase на IPO.

Також нещодавно старший аналітик Hamilton Алекс Шустер пояснював сайту "Сьогодні", чому біткоїни – це не спосіб заощадження коштів.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні за 10 тис. доларів продали вухастий
В Україні за 10 тис. доларів продали вухастий "Запорожець": що в ньому особливогоАвто
Ціни на огірки злетіли вдвічі – чому так і що буде далі
Ціни на огірки злетіли вдвічі – чому так і що буде даліЕкономіка
У 2020 році ДТЕК інвестував у сталий розвиток 3 млрд грн
У 2020 році ДТЕК інвестував у сталий розвиток 3 млрд грнЕкономіка
Полювання на соросят – за що прибрали Коболєва і Найєма та хто наступний на вихід
Полювання на соросят – за що прибрали Коболєва і Найєма та хто наступний на вихідВлада
Вся наглядова рада
Вся наглядова рада "Нафтогазу" подала у відставку (оновлено)Економіка
ДТЕК покращив свій ESG рейтинг
ДТЕК покращив свій ESG рейтингЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти