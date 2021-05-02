Біткоїн упав, а Ethereum, Litecoin і NEO – зросли: курс криптовалют 2 травня

У неділю, 2 травня, курс найпопулярнішої криптовалюти – біткоіна – впав. Якщо порівнювати з попереднім днем, курс став нижче на 1,5% (-864,25 долара), і за монету тепер пропонують 56 788,2 долара.

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Також за останню добу змінилася ціна й інших криптовалют:

Ethereum – 2926,5 долара (+52,28);

Litecoin – 270,71 долара (+0,35);

NEO – 103,65 долара (+7,21).

Як розповів сайту "Сьогодні" головний стратег з криптовалюти компанії TomiEx Анджей Ковальчук, інформаційний пріоритет для крипторинку – реакція на заяви президента США Джо Байдена про підвищення податків на багатство і неготовність ФРС США міняти монетарну політику.

Нагадаємо, ще недавно біткоїн пробивав угору позначку в 64 000 доларів. Таке зростання було пов'язане з виходом найбільшої криптовалютної біржі США Coinbase на IPO.

Також нещодавно старший аналітик Hamilton Алекс Шустер пояснював сайту "Сьогодні", чому біткоїни – це не спосіб заощадження коштів.