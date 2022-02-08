Бесплатные смартфоны для пенсионеров – когда записываться в очередь

Глава Минцифры раскрыл подробности президентской программы по выдаче людям старше 60 бесплатных смартфонов

В Минцифре сообщили подробности новой программы / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Министр цифровой трансформации сообщил, что запись вакцинированных людей старше 60 на получение смартфона начнется в апреле 2022 года.

Об этом он рассказал на брифинге, пишет "Интерфакс-Украина".

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Когда начнется сама выдача устройств еще не известно. По словам Федорова, это зависит от срока изготовления устройств и будет анонсировано позже.

Единственное, что уточнил министр это то, что большую часть нового проекта планируется запустить в течении этого года.

Федоров не ответил на вопрос об источнике финансирования и сказал, что пока не известно, какие именно устройства получат украинцы.

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Новая программа для пенсионеров

Выдачу смартфонов да еще и с льготным пакетом услуг анонсировал президент Владимир Зеленский во время Diia Summit.

По его словам, программа создана для того, чтобы все люди старше 60 лет смогли получить такой же доступ к интернету и технологиям, как и младшее поколение.

У программы еще нет названия и Зеленский предложил выбрать его всем вместе. Для этого нужно проголосовать с помощью новой функции "Опрос" в приложении "Дія".

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Чтобы это сделать, обновите приложение до последней версии и зайдите в меню "Услуги". Пролистайте страницу до конца и выберите раздел "Опрос".

Предлагают такие варианты ответов: "Бабусяфон", "єДідусь і є Бабуся", "єСмартфон".

"Сегодня" также рассказывали, какую админуслугу теперь можно получить онлайн и писали, как сгенерировать справку об отсутствии судимости.