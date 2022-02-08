Бесплатные смартфоны для пенсионеров – когда записываться в очередь

Министр цифровой трансформации сообщил, что запись вакцинированных людей старше 60 на получение смартфона начнется в апреле 2022 года.
Об этом он рассказал на брифинге, пишет "Интерфакс-Украина".
Когда начнется сама выдача устройств еще не известно. По словам Федорова, это зависит от срока изготовления устройств и будет анонсировано позже.
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Единственное, что уточнил министр это то, что большую часть нового проекта планируется запустить в течении этого года.
Федоров не ответил на вопрос об источнике финансирования и сказал, что пока не известно, какие именно устройства получат украинцы.
Новая программа для пенсионеров
Выдачу смартфонов да еще и с льготным пакетом услуг анонсировал президент Владимир Зеленский во время Diia Summit.
По его словам, программа создана для того, чтобы все люди старше 60 лет смогли получить такой же доступ к интернету и технологиям, как и младшее поколение.
У программы еще нет названия и Зеленский предложил выбрать его всем вместе. Для этого нужно проголосовать с помощью новой функции "Опрос" в приложении "Дія".
Чтобы это сделать, обновите приложение до последней версии и зайдите в меню "Услуги". Пролистайте страницу до конца и выберите раздел "Опрос".
Предлагают такие варианты ответов: "Бабусяфон", "єДідусь і є Бабуся", "єСмартфон".
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