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Безкоштовні смартфони для пенсіонерів – коли записуватись у чергу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 лютого, 14:14
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Глава Мінцифри розкрив подробиці президентської програми з видачі людям, старшим за 60 безкоштовних смартфонів
У Мінцифрі повідомили подробиці нової програми
У Мінцифрі повідомили подробиці нової програми / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Міністр цифрової трансформації повідомив, що запис вакцинованих людей старших за 60 на отримання смартфона розпочнеться у квітні 2022 року.

Про це він розповів на брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

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Коли почнеться сама видача пристроїв, ще не відомо. За словами Федорова, це залежить від терміну виготовлення пристроїв і буде анонсовано пізніше.

Єдине, що уточнив міністр, це те, що більшу частину нового проекту планується запустити протягом цього року.

Федоров не відповів на питання про джерело фінансування і сказав, що поки що не відомо, які саме пристрої отримають українці.

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Нова програма для пенсіонерів

Видачу смартфонів та ще й із пільговим пакетом послуг анонсував президент Володимир Зеленський під час Diia Summit.

За його словами, програма створена для того, щоб усі люди старше 60 років змогли отримати такий самий доступ до інтернету та технологій, як і молодше покоління.

Програма ще не має назви і Зеленський запропонував вибрати її всім разом. Для цього потрібно проголосувати за допомогою нової функції "Опитування" у додатку "Дія".

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Щоб це зробити оновіть додаток до останньої версії та зайдіть в меню "Послуги". Прогортайте сторінку до кінця і оберіть розділ "Опитування".

Пропонують такі варіанти відповідей: "Бабусяфон", "єДідусь і є Бабуся", "єСмартфон".

"Сьогодні" також розповідали, яку адмінпослугу тепер можна отримати онлайн та писали, як згенерувати довідку про відсутність судимості.

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