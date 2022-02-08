Украинцев будут опрашивать онлайн – "Дія" запускает новую услугу

Президент Зеленский рассказал об еще одной новой функции приложения государственных услуг, которая уже доступна в каждом смартфоне

Какие опросы уже можно пройти / Фото: УНИАН

В приложении государственных услуг "Дія" станет доступна новая услуга – опрос.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Diia Summit.

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"Это важный сервис для развития е-демократии в стране. Опрос среди пользователей "Дії" помогут властям узнать мнение людей, а команде – разрабатывать новые услуги", – написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам президента, 8 февраля он запускает первый, дебютный опрос. Первый вопрос звучит так: "Какая из новых услуг в "Дії" является самой полезной: смена места регистрации, справка о несудимости, надлежащий пользователь или опрос".

Еще один вопрос, на который могут ответить украинцы, касается запуска новой программы для пожилых людей. По словам Зеленского, все вакцинированные граждане старше 60 лет смогут получить современный смартфон и льготный тариф для него.

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Всем остальным предлагают выбрать название для этой программы среди следующих вариантов: "Бабусяфон", "єДідусь і є Бабуся", "єСмартфон".

Дополняется..