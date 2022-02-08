Пенсіонерам в Україні подарують смарфони з інтернетом – Зеленський

Україна трансформується у цифрову державу

Лікарі отримуватимуть більше 20 тисяч гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром усі громадяни України віком від 60 років отримають від держави безкоштовний, якісний, сучасний, швидкий смартфон та пільговий тариф.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Diia Summit у вівторок, 8 лютого.

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За його словами, ще не всі старші українці мають сучасні мобільні телефони, і не всі вміють користуватися інтерентом. Держава хоче виправити цю прогалину.

"Вже два роки як ми розпочали курси цифрової грамотності для старшого покоління, а навесні запускатимемо нову обширну державну програму. Усі вакциновані українці віком від 60 років, якщо матимуть бажання – отримають безкоштовний, якісний, сучасний смартфон та пільговий тариф" , – сказав президент Зеленський.

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