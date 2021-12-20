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Бельгийцы массово переходят на "зеленую" энергию – есть первые результаты

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
20 декабря, 12:45
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В Бельгии не выбрасывают в атмосферу 600 тысяч тонн CO2 каждый год
Engie планирует достичь углеродной нейтральности к 2045 году
Engie планирует достичь углеродной нейтральности к 2045 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Французская компания Engie обеспечивает "зеленой" энергией миллион жителей Бельгии. Она стала крупнейшим поставщиком возобновляемых источников энергии и на ее долю приходится 40% домохозяйств.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Переход к углеродной нейтральности – это вызов для всех нас. Для Engie как производителя электроэнергии, но также как поставщика для наших клиентов, которые все больше осознают роль, которую они могут сыграть в этом переходе", – заявил генеральный директор ENGIE Benelux Тьерри Сэгеман.

В компании сообщли, что ее бельгийские клиенты, которые перешли на возобновляемые источники энергии, не выбрасывают в атмосферу 600 тысяч тонн CO2 каждый год, что эквивалентно ежегодным выбросам 300 тысяч личных дизельных автомобилей.

"Мы продолжаем наши усилия в этом направлении и хотим быть предпочтительным партнером наших клиентов, чтобы вместе мы могли добиться успеха в энергетическом переходе", – говорится в заявлении компании.

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Отметим, что группа поставила перед собой цель достичь углеродной нейтральности к 2045 году.

Что в Украине?

Как рассказал "Сегодня" глава Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин, в Украине ситуация с "зеленой" энергетикой стремительно ухудшается.

Новых станций, которые вступили в строй в 2020 году, было втрое меньше, чем в 2019 году. А в 2021-м, если сравнивать с предыдущим годом, их количество сократилось еще в 2,5 раза. Таким образом, солнечная энергетика, за последние два года уменьшила свои объемы на 650%, или в 6,5 раз.

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"Это плохая тенденция, ведь фактически у нас нет другого пути для нашей энергетической системы, как развивать "зеленую" энергетику. На сегодняшний день самая дешевая ветряная и солнечная энергетика, она значительно дешевле в мире, чем любая другая генерация", – говорит Семенишин.

Ранее мы сообщали, что солнечная энергетика в США будет обеспечивать более 40% энергопотребления уже в 2035 году, тогда как в настоящее время доля солнечной энергии составляет всего 3%.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине будут производить 100 МВт водорода в год.

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