Бельгійці масово переходять на "зелену" енергію – є перші результати

Французька компанія Engie забезпечує "зеленою" енергією мільйон мешканців Бельгії. Вона стала найбільшим постачальником відновлюваних джерел енергії і на неї припадає 40% домогосподарств.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Перехід до нейтральності вуглецю – це виклик для всіх нас. Для Engie як виробника електроенергії, але також як постачальника для наших клієнтів, які все більше усвідомлюють роль, яку вони можуть зіграти в цьому переході", – заявив генеральний директор ENGIE Benelux Тьєррі Сегеман.
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У компанії повідомили, що її бельгійські клієнти, які перейшли на відновлювані джерела енергії, не викидають в атмосферу 600 тисяч тонн CO2 щороку, що еквівалентно щорічним викидам 300 тисяч особистих дизельних автомобілів.
"Ми продовжуємо наші зусилля в цьому напрямку і хочемо бути кращим партнером наших клієнтів, щоб разом ми могли досягти успіху в енергетичному переході", – йдеться у заяві компанії.
Зазначимо, що група поставила собі за мету досягти вуглецевої нейтральності до 2045 року.
Що в Україні?
Як розповів голова Асоціації сонячної енергетики України Артем Семенишин, в Україні ситуація із "зеленою" енергетикою стрімко погіршується.
Нових станцій, у 2020 році, було втричі менше, ніж у 2019 році. А у 2021 році, якщо порівнювати з попереднім, їхня кількість скоротилася ще в 2,5 рази. Отже, сонячна енергетика за останні два роки зменшила свої обсяги на 650%, або у 6,5 разів.
"Це погана тенденція, адже фактично у нас немає іншого шляху для нашої енергетичної системи, як розвивати "зелену" енергетику. На сьогоднішній день найдешевша вітряна та сонячна енергетика, вона значно дешевша у світі, ніж будь-яка інша генерація", – каже Семенишин.
Раніше ми повідомляли, що сонячна енергетика у США забезпечуватиме понад 40% енергоспоживання вже у 2035 році, тоді як нині частка сонячної енергії становить лише 3%.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в Україні будуть виробляти 100 МВт водню на рік.