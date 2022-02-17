"Телега впереди лошади": сработает ли в Украине "пластиковый" опыт Европы

Рассказываем, как Европа победила пластик, и сможет ли добиться этого Украина

С марта некоторые пластиковые пакеты будут под запретом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока страны ЕС существенно ограничивают все разновидности пластика — от пакетов до пищевой упаковки и одноразовой посуды, Украина действует фрагментарно.

Такое мнение в комментарии "Сегодня" выразил президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир.

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По его словам, Закон "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" не регулирует распространение других (кроме пакетов) одноразовых изделий из пластика в торговых точках. Это и упаковки для готовой пищи, фруктов, овощей, и стаканчики, и трубочки, и упаковки из плотного пластика.

"При этом общий массив этих потенциальных отходов, потом оказывающийся на мусорных полигонах отнюдь не меньше, чем из использованных пластиковых пакетов. Так какой тогда смысл в запрете распространения только одной пластиковой разновидности – пакетов, точно не занимающих краеугольную долю в общих массивах пластиковых отходов", — уверяет эксперт.

Как в странах ЕС?

В странах ЕС аналогичные законы предусматривают существенное ограничение обращения всех разновидностей пластиковых изделий – от пакетов до пищевой упаковки и одноразовой посуды. Поэтому они могут похвастаться соответствующими результатами.

Да, по сообщению и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца:

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в Турции, только за первый год запрета пластиковых пакетов их использование уменьшилось на 75% . Это позволило сэкономить 150 тысяч тонн пластика;

. Это позволило сэкономить 150 тысяч тонн пластика; в Ирландии после введения налога только за первый год спрос на пластиковые пакеты снизился на 90%;

Швеция тоже ввела налог на пластиковые пакеты. Как результат — на 65% уменьшился объем продаж пластиковых пакетов с ручками. Люди начали приходить в магазины со своей упаковкой.

Однако Олег Титамир говорит, что в упомянутых странах запрет пластика был финальным мероприятием в цепочке комплексных программ по созданию профильного законодательства с детальными алгоритмами по обращению с разными классами отходов, внедрению экономической ответственности на всех ступенях производства и использованию пластиковых изделий как крупным, так и малым, и средним бизнесом.

"На стартовых этапах было именно создание разветвленной инфраструктуры переработки пластикового мусора – от мощных заводов до разветвленных сетей линий по переработке пластика на уровне муниципалитетов, внедрение алгоритмов повторного использования пластика в разных отраслях промышленности. Именно поэтому этим странам и удалось существенно сократить объем пластика в торговых и других сетях", — говорит эксперт.

Поддержка со стороны государства

Крайне важна и система государственной поддержки предприятий, которые производят экологические альтернативы пластиковым пакетам и другим изделиям из этого сырья.

По словам эксперта, в Украине работает всего три предприятия-производителя, продуцирующие биоразлагаемые пакеты из кукурузного и картофельного крахмала, причем сырье (гранулы) завозят из ЕС.

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"Вряд ли они могут обеспечить экологическими пакетами все структуры розничной торговли, даже если бы работали в режиме 24/7. К тому же, власти так и не внедрили никаких мотивационных "пакетов" для создания и динамичного развития таких предприятий", — говорит Титамир.

В то же время в вышеупомянутых странах государственная поддержка компаний, занимающихся переработкой пластиковых отходов, достаточно развита. За рубежом повторно переработанный пластик является ценным сырьевым ресурсом, успешно используемым во всех отраслях.

Украине может не хватить ни сил, ни кадров

Для того, чтобы любой закон работал, нужно наладить эффективный контроль за его соблюдением. По мнению нашего эксперта, Госпотребслужбе может не хватить институциональной способности, финансовых и кадровых ресурсов для того, чтобы осуществлять адекватный контроль еще и за оборотом пластиковых пакетов.

"Мой декабрьский прогноз в этом контексте подтвердился: региональные представители нашей Ассоциации сообщают, что некоторые супермаркеты вообще игнорируют профильный закон и распространяют пакеты бесплатно. Очевидно, угроза штрафов, которые в масштабах крупных ритейловых сетей выглядят "копеечными", не очень мотивирует их выполнять профильный закон" , — убежден Олег Титамир.

Конец "пластиковой" эпохе

Согласно Закону № 1489-IX №1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины", с 9 марта 2022 года в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг нельзя будет распространять:

сверхтонкие пластиковые пакеты с толщиной стенки менее 15 микрометров (кроме первичной упаковки для мяса, рыбы, сыпучих);

тонкие пластиковые пакеты со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров;

оксоразлагаемые пластиковые пакеты.

Это будет второй этап "пластиковых" ограничений. Первый, напомним, начался еще 10 декабря, когда речь шла исключительно о запрете безвозмездного распространения пластиковых пакетов.

Раньше мы рассказывали, сколько украинцы тратят денег на продукты, а также писали, почему украинские производители на грани закрытия, а супермаркеты по уши в долгах перед ними.