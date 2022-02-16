Бедствуют или не экономят? Сколько денег украинцы тратят на продукты

Украинцы, проживающие в средних и маленьких по размеру городах, готовы еженедельно тратить на продукты питания на несколько сот гривен меньше, в отличии от жителей мегаполиса.
Об этом говорится в опросе "Деньги Сегодня", которое провела социологическая компания Gradus.
Сколько готовы тратить на продукты питания украиницы в городах с населением чуть больше 50 тысяч:
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- 1000 грн – 33%
- 1001-2000 грн – 31%
- больше 2000 грн – 25%.
Интересно, что 77% опрошенных считают, что с начала 2022 года продукты питания подорожали существенно (причем доля так считающих женщин значительно больше, чем доля мужчин – 80% vs 74%), 15% – что подорожали несущественно, а 1% – что они не подорожали.
При этом молодые украинцы (которым от 18 до 24 лет) Молодежь в возрасте 18-24 года менее чувствительны к удорожанию продуктов питания:
- 5% – считают, что цены не изменились
- 15% – затруднились с ответом.
Следует отметить, что с увеличением размера городов, в которых проживают опрошенные, увеличивается количество денег, которые они тратят на продукты питания. К примеру, именно жители мегаполиса готовы еженедельно тратить на продукты питания 1001-2000 тыс.грн.
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Почему дорожают продукты
По словам представителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, продукты дорожают по таким причинам:
- дороговизна газа;
- нестабильный курс доллара;
- рост цен на любую транспортировку и работу предприятий.
Эксперт уверен, что все цены будут расти в ближайшее время и вопрос только в том – быстрее или медленнее.
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