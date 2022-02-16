Бедствуют или не экономят? Сколько денег украинцы тратят на продукты

Рассказываем, сколько тратят украинцы на продукты питания в неделю

Сколько украинцы тратят на еду в неделю / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, проживающие в средних и маленьких по размеру городах, готовы еженедельно тратить на продукты питания на несколько сот гривен меньше, в отличии от жителей мегаполиса.

Об этом говорится в опросе "Деньги Сегодня", которое провела социологическая компания Gradus.

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Сколько готовы тратить на продукты питания украиницы в городах с населением чуть больше 50 тысяч:

1000 грн – 33%

1001-2000 грн – 31%

больше 2000 грн – 25%.

Интересно, что 77% опрошенных считают, что с начала 2022 года продукты питания подорожали существенно (причем доля так считающих женщин значительно больше, чем доля мужчин – 80% vs 74%), 15% – что подорожали несущественно, а 1% – что они не подорожали.

При этом молодые украинцы (которым от 18 до 24 лет) Молодежь в возрасте 18-24 года менее чувствительны к удорожанию продуктов питания:

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5% – считают, что цены не изменились

15% – затруднились с ответом.

Следует отметить, что с увеличением размера городов, в которых проживают опрошенные, увеличивается количество денег, которые они тратят на продукты питания. К примеру, именно жители мегаполиса готовы еженедельно тратить на продукты питания 1001-2000 тыс.грн.

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Приложение для владельцев iPhone.

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Приложение для владельцев Android.

Почему дорожают продукты

По словам представителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, продукты дорожают по таким причинам:

дороговизна газа;

нестабильный курс доллара;

рост цен на любую транспортировку и работу предприятий.

Эксперт уверен, что все цены будут расти в ближайшее время и вопрос только в том – быстрее или медленнее.

Ранее мы рассказывали, что стоимость хлеба в Украине достигла рекордного уровня за последние пять лет. Также писали, за сколько сейчас украинцы покупают мясо, молоко и яйца.