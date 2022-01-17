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В "Новой почте" поиздевались над шубой клиентки прямо на ее глазах – что произошло

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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17 января, 09:37
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Женщина пожаловалась на сотрудника "Новой почты", который нахамил ей и чуть не испортил ее шубу
Клиентка пожаловалась на хамство сотрудника "Новой почты"
Клиентка пожаловалась на хамство сотрудника "Новой почты" / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудник "Новой почты" уронил из посылки и испачкал дорогую шубу клиентки прямо на ее глазах.

Об этом женщина написала отзыв на своей страничке в Facebook.

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По словам клиентки, ее шуба была запакована в два пакета и сотрудник должен был положить ее дополнительно в коробку.

Оператор, который обслуживал женщину, положил внутрь пакетов накладную и впоследствии стал ее искать в той же посылке. Из-за этого шуба вывалилась и упала на пол.

Тогда сотрудник, со слов женщины, начал прямо при ней кое как "запихивать" вещь обратно в пакеты, а на замечание клиентки ответил: "а что, все равно в коробке!".

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"Плачу деньги за сервис, а в итоге получаю хамство и вывалянную по грязному полу не дешевую шубу", – говорится в посте.

Что ответили в "Новой почте"?

Сотрудник компании отреагировал на жалобу и извинился перед клиенткой от имени "Новой почты" за неприятный случай.

Женщину попросили сообщить некоторые детали, чтобы передать информацию о поведении конкретного сотрудника руководству.

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"Со своей стороны, чтобы поднять ваше испорченное настроение, хотим сделать маленький подарок от компании", – предложили в "Новой почте".

Клиентка согласилась на это и написала данные в личные сообщения.

Новая услуга с "Нафтогазом"

"Новая почта" и "Нафтогаз" создали для украинцев совместную услугу, теперь в отделении можно не только забрать посылку, но и заключить контракт на поставку газа.

Для этого необходимо найти партнерское отделение и собрать пакет документов (паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев).

Также нужно записать свой EIC-код и обратится к сотруднику "Новой почты" за помощью в написании заявления.

"Сегодня" также писали, как изменились тарифы почтового оператора и рассказывали, могут ли на почте отказать в отправлении посылки из-за надписи на коробке.

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