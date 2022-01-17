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У "Новій пошті" познущалися з шуби клієнтки прямо на її очах – що сталося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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17 січня, 09:37
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Жінка поскаржилася на співробітника "Нової пошти", який нахамив їй і мало не зіпсував її шубу
Клієнтка поскаржилася на хамство співробітника "Нової пошти"
Клієнтка поскаржилася на хамство співробітника "Нової пошти" / Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітник "Нової пошти" виронив із посилки і забруднив дорогу шубу клієнтки прямо на її очах.

Про це жінка написала відгук на своїй сторінці у Facebook.

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За словами клієнтки, її шуба була запакована у два пакети і співробітник повинен був покласти її додатково у коробку.

Оператор, який обслуговував жінку, поклав накладну всередину пакетів і згодом став її шукати в тій же посилці. Через це шуба вивалилася і впала на підлогу.

Тоді співробітник, за словами жінки, почав прямо при ній абияк "запихати" річ назад у пакети, а на зауваження клієнтки відповів: "а що, все одно в коробці!".

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"Плачу гроші за сервіс, а в результаті отримую хамство та вивалену по брудній підлозі не дешеву шубу", – йдеться у пості.

Що відповіли у "Новій пошті"?

Співробітник компанії відреагував на скаргу та вибачився перед клієнткою від імені "Нової пошти" за неприємний випадок.

Жінку попросили повідомити деякі деталі, щоб передати інформацію щодо поведінки конкретного співробітника керівництву.

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"Зі свого боку, щоб підняти ваш зіпсований настрій, хочемо зробити маленький подарунок від компанії", – запропонували у Новій пошті.

Клієнтка погодилася на це та написала дані в особисті повідомлення.

Нова послуга з "Нафтогазом"

"Нова пошта" та "Нафтогаз" створили для українців спільну послугу, тепер у відділенні можна не лише забрати посилку, а й укласти договір на постачання газу.

Для цього необхідно знайти партнерське відділення та зібрати пакет документів (паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників).

Також потрібно записати свій EIC-код та звернеться до співробітника "Нової пошти" за допомогою у написанні заяви.

"Сьогодні" також писали, як змінилися тарифи поштового оператора і розповідали, чи можуть на пошті відмовити у відправленні посилки через напис на коробці.

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