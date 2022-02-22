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"Укрпочта" запустила новую услугу: что теперь доступно клиентам

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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22 февраля, 09:21
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Клиенту почты стоит иметь только соответствующий номер телефона
Новая услуга от"Укрпочты"
Новая услуга от"Укрпочты" / Фото: Getty Images, Укрпочта, Коллаж: Сегодня

Клиенты "Укрпочты" теперь могут переводить средства по номеру телефона. Доступно это для тех, кто пользуется платежными картами Visa.

Об этом сообщает прессслужба "Укрпочты".

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Доступной услуга стала с тех пор, как "Укрпочта" присоединилась к глобальному сервису Visa Alias.

Как совершить перевод?

Для того чтобы перевести средства, стоит только указать номер телефона получателя (ранее были карточные реквизиты). Карточный счет получателя должен быть привязан к указанному номеру телевизора. Это, собственно, и будет отображено при платеже.

Осуществить это можно как в почтовом отделении, так и на сайте "Укрпочты". Среди преимуществ этого способа высокий уровень безопасности, ведь карточные реквизиты не разглашаются.

Максимальная сумма всех переводов по одной карточке отправителя в сутки – 65 000 грн.

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Новые тарифы "Укрпочты"

С 1 декабря 2022 года в Украине введено новые тарифы "Укрпочты" по требованию Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В среднем стоимость выросла на 15%, например отправка письма или открытки будет стоить 15 грн вместо 13, а пересылка легкой бандероли (до 250 г) – от 22,5 грн вместо 19,5.

Напомним, что с 1 февраля украинцы получили возможность сформировать и оплатить отправление онлайн, через сайт "Укрпочты".

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Раньше мы писали, какую новую услугу запустила "Укрпочта" для своих клиентов.

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