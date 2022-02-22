"Укрпочта" запустила новую услугу: что теперь доступно клиентам

Клиенты "Укрпочты" теперь могут переводить средства по номеру телефона. Доступно это для тех, кто пользуется платежными картами Visa.
Об этом сообщает прессслужба "Укрпочты".
Доступной услуга стала с тех пор, как "Укрпочта" присоединилась к глобальному сервису Visa Alias.
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Как совершить перевод?
Для того чтобы перевести средства, стоит только указать номер телефона получателя (ранее были карточные реквизиты). Карточный счет получателя должен быть привязан к указанному номеру телевизора. Это, собственно, и будет отображено при платеже.
Осуществить это можно как в почтовом отделении, так и на сайте "Укрпочты". Среди преимуществ этого способа высокий уровень безопасности, ведь карточные реквизиты не разглашаются.
Максимальная сумма всех переводов по одной карточке отправителя в сутки – 65 000 грн.
Новые тарифы "Укрпочты"
С 1 декабря 2022 года в Украине введено новые тарифы "Укрпочты" по требованию Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
В среднем стоимость выросла на 15%, например отправка письма или открытки будет стоить 15 грн вместо 13, а пересылка легкой бандероли (до 250 г) – от 22,5 грн вместо 19,5.
Напомним, что с 1 февраля украинцы получили возможность сформировать и оплатить отправление онлайн, через сайт "Укрпочты".
Раньше мы писали, какую новую услугу запустила "Укрпочта" для своих клиентов.