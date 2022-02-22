Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

"Укрпошта" запустила нову послугу: що тепер доступно клієнтам

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 лютого, 09:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Клієнтові пошти варто мати лише відповідний номер телефону
Нова послуга від "Укрпошти"
Нова послуга від "Укрпошти" / Фото: Getty Images, Укрпошта, Колаж: Сьогодні

Клієнти "Укрпошти" відтепер можуть переказувати кошти за номером телефону. Доступно це для тих, хто користується платіжними картками Visa.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Реклама

Доступною послуга стала відтоді, як "Укрпошта" долучилася до глобального сервісу Visa Alias.

Як здійснити переказ?

Для того, щоб переказати кошти, варто лише вказати номер телефону одержувача (раніше були карткові реквізити). Картковий рахунок одержувача повинен бути привʼязаний до вказаного номера телевону. Це, власне, і буде відображено під час платежу.

Здійснити це можна як у поштовому відділенні, так і на сайті "Укрпошти". Серед переваг цього способу — високий рівень безпеки, адже карткові реквізити не розголошуються.

Максимальна сума всіх переказів по одній картці відправника за добу – 65 000 грн.

Реклама

Нові тарифи "Укрпошти"

З 1 грудня 2022 року в Україні запроваджено нові тарифи "Укрпошти" на вимогу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

У середньому вартість зросла на 15%, наприклад відправлення листа або листівки коштуватиме 15 грн замість 13, а пересилання легкої бандеролі (до 250 г) – від з 22,5 грн замість 19,5.

Нагадаємо, що з 1 лютого українці отримали можливість сформувати та оплатити відправлення онлайн, через сайт "Укрпошти".

Реклама

Раніше ми писали, яку нову послугу запустила "Укрпошта" для своїх клієнтів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Підвищення можуть зірвати? Чи чекати українцям на індексацію пенсій на тлі агресії РФ Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич "Укрпошта" запустила нову послугу: що тепер доступно клієнтам Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький "Газпром" знову знизив прокачування газу через Україну – що відбувається Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

36810.77

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2521.09

Litecoin (LTC)

102.24

Ripple (XRP)

0.68

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
22 лютого. Стів Ірвін. Рівно 60 років від дня народження австралійського натураліста і тележурналіста – мисливця за крокодилами...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,09
35,38
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти