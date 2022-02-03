Сооснователь "Цитруса" заявил об угрозе дефолта – что будет с магазинами

Рассказываем, что будет с магазинами "Цитрус" в Украине и стоит ли ждать их полного закрытия

Что происходит с сетью магазинов "Цитрус" / Фото: citrus.ua, Коллаж: Сегодня

Сеть магазинов электроники "Цитрус" оказалась под угрозой дефолта из-за того, что крупные кредиторы и партнеры сокращают сотрудничество с компанией. Виною всему – нестабильная ситуация, возникшая из-за конфликта между владельцами.

Об этом заявил сооснователь "Цитруса" Дмитрий Зинченко в комментарии агентству "РБК-Украина".

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Однако в компании информацию нам не подтвердили, а опровергли и заверили, что "Цитрус" имеет безупречную кредитную историю.

"Информация", которой так добродушно решил поделиться Зинченко, является обычным бэк вокалом рейдерской песни", – заявили нам в пресс-службе.

В тоже время Зинченко заверяет, что товарное финансирование закрыла компания "Алло", а "Альфа банк" урезал кредитный лимит на треть и не исключает его полного закрытия.

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"Выручка в январе упала на 100 млн. Если корпоративный конфликт в скором времени не будет завершен, "Цитрус" может исчезнуть с рынка", – сказал Зинченко.

Однако представители "Цитруса" заверили "Сегодня", что магазины продолжают работу в обычном режиме и заявления Зинченко – фейк.

"Пока г-н Зинченко транслирует свои самые смелые мечты и фантазии о "Цитрусе", как повод и базу для фейковых новостей, наша компания продолжает успешно развиваться и расширять свою географию городами Украины, разрабатывая и реализовывая новые форматы", – ответили в "Цитрусе".

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История конфликта

В январе Хозяйственный суд города Киева принял решение о запрете торговой марки "Цитрус".

Это означает, что торговля под этим брендом должна прекратиться, а сайт и домен компании должны быть заблокированы до вынесения окончательного решения.

История начинается с 2020 года, в нее также втянут бизнесмен Геннадий Корбан, который обвиняет нынешнее руководство "Цитруса" в рейдерском захвате.

Нынешний управляющий партнер компании утверждает, что рейдерами являются Корбан и Зинченко и не признает решение суда.

В компании заявили, что оно было вынесено с нарушениями и "Цитрус" готовится к оспариванию решения.

"Сегодня" также писали, что сайт компании был заблокирован 12 января и рассказывали, что по поводу этого говорят в компании.