Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇹🇷 Эрдоган в Киеве 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Сооснователь "Цитруса" заявил об угрозе дефолта – что будет с магазинами

Эксклюзив
София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 12:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что будет с магазинами "Цитрус" в Украине и стоит ли ждать их полного закрытия
Что происходит с сетью магазинов "Цитрус"
Что происходит с сетью магазинов "Цитрус" / Фото: citrus.ua, Коллаж: Сегодня

Сеть магазинов электроники "Цитрус" оказалась под угрозой дефолта из-за того, что крупные кредиторы и партнеры сокращают сотрудничество с компанией. Виною всему – нестабильная ситуация, возникшая из-за конфликта между владельцами.

Об этом заявил сооснователь "Цитруса" Дмитрий Зинченко в комментарии агентству "РБК-Украина".

Реклама

Однако в компании информацию нам не подтвердили, а опровергли и заверили, что "Цитрус" имеет безупречную кредитную историю.

"Информация", которой так добродушно решил поделиться Зинченко, является обычным бэк вокалом рейдерской песни", – заявили нам в пресс-службе.

В тоже время Зинченко заверяет, что товарное финансирование закрыла компания "Алло", а "Альфа банк" урезал кредитный лимит на треть и не исключает его полного закрытия.

Реклама

"Выручка в январе упала на 100 млн. Если корпоративный конфликт в скором времени не будет завершен, "Цитрус" может исчезнуть с рынка", – сказал Зинченко.

Однако представители "Цитруса" заверили "Сегодня", что магазины продолжают работу в обычном режиме и заявления Зинченко – фейк.

"Пока г-н Зинченко транслирует свои самые смелые мечты и фантазии о "Цитрусе", как повод и базу для фейковых новостей, наша компания продолжает успешно развиваться и расширять свою географию городами Украины, разрабатывая и реализовывая новые форматы", – ответили в "Цитрусе".

Реклама

История конфликта

В январе Хозяйственный суд города Киева принял решение о запрете торговой марки "Цитрус".

Это означает, что торговля под этим брендом должна прекратиться, а сайт и домен компании должны быть заблокированы до вынесения окончательного решения.

История начинается с 2020 года, в нее также втянут бизнесмен Геннадий Корбан, который обвиняет нынешнее руководство "Цитруса" в рейдерском захвате.

Нынешний управляющий партнер компании утверждает, что рейдерами являются Корбан и Зинченко и не признает решение суда.

В компании заявили, что оно было вынесено с нарушениями и "Цитрус" готовится к оспариванию решения.

"Сегодня" также писали, что сайт компании был заблокирован 12 января и рассказывали, что по поводу этого говорят в компании.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Сооснователь "Цитруса" заявил об угрозе дефолта – что будет с магазинами София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Киевстар оставил украинцев без денег, связи и интернета — что происходит Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Использовал меньше, а заплатил больше: как украинцам считают цену в платежках за газ Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

36555

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2613.96

Litecoin (LTC)

106.72

Ripple (XRP)

0.59

Купить криптовалюту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.39

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

32.14

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,79
19,01
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,15
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять