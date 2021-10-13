Корбан отсудил у "Цитруса" 1 млрд грн

Бизнесмен обвинил "Цитрус" в уклонении от налогов

Теперь "Цитрусу" грозит банкротство и ликвидация / Фото: Коллаж: Сегодня

Хозяйственный суд Одесской области 12 октября принял решение взыскать с ООО "Цетехно", которому принадлежат магазины электроники "Цитрус", 991 млн грн в пользу ООО "Гаджет трейдинг" бизнесмена Геннадия Корбана.

Об этом Корбан написал в Facebook.

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Он отметил в публикации, что речь идет об иске к юрлицу, подконтрольному совладельцу магазинов электроники "Цитрус" Григорию Топалу.

"Суд вынес вердикт компании "Цитрус". Согласно решению суда, компания обязана выплатить по своим долгам 1 млрд грн без малого. Компания "Цитрус", которая не платит налоги своей стране, оптимизирует прибыль и занижает таможенные декларации, должна расплатиться по своим долгам, иначе ее ждет банкротство и ликвидация", – написал Корбан.

Фото: facebook.com/nabrok.military

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Причиной судебного иска стал аудит, который он провел после того, как стал совладельцем компании. Корбан утверждает, что выявил уход "Цитруса" от налогов путем незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов и передачи оборотных товаров на безоплатной основе фирмам-сателлитам.

"А вот один из основных бенефициаров компании Цитрус Григорий Топал просто обязан зарубить себе на носу , что за все в жизни, и тем более в бизнесе, нужно платить. Ну а если не платишь, то придётся расплачиваться. Особенно когда человек позволяет себе выкидывать партнера из бизнеса, используя ненадежную, временную крышу в лице областного прокурора и местного начальника СБУ", – заявил Корбан.

Что говорят в "Цитрусе"

Отметим, что в самом "Цитрусе" отрицают, что Корбан и компании "Гаджет Трейдинг", "ЗТ-Инвест" и "Цетрейдинг" имеют отношение к этой группе компаний, и называют его рейдером.

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Сам же Корбан заявляет, что в конце февраля стал владельцем 50% ООО "ЗТ-Инвест". Ранее у компании было два совладельца с равными долями – Дмитрий Зинченко и Григорий Топал. Корбан якобы получил долю Зинченко.

Топал с такой передачей доли своего экс-партнера Корбану не согласился. Он заявил, что приобретение произошло "скрытым путем" и имело "полушуточный вид".

Ранее мы сообщали, что Корбан подарил Городскому дворцу детей и юношества Днепровского городского совета 38-метровую речную яхту "Аталанта".